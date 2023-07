Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7), sẽ là “thời khắc vàng” của 3 con giáp này, công danh rạng rỡ, vận tài lộc thăng hoa, tiền vàng vào nhà tới tấp

Tuổi Mùi

Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) là thời khắc vàng của tuổi Mùi với nhiều nhiều điềm lành, mọi phương diện đều tăng trưởng vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, việc làm dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng quan tiến chức mạnh về đường sự nghiệp .



Đặc biệt tử vi có nói, những ngày cuối tháng 7, tài vận của tuổi Mùi có tín hiệu đi lên, vận tài lộc cực thịnh Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt tử vi có nói, những ngày cuối tháng 7, tài vận của tuổi Mùi có tín hiệu đi lên, vận tài lộc cực thịnh, tình hình tài chính của bạn sẽ sớm có dấu hiệu phát triển tích cực do chuyện tiền bạc được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban. Bản mệnh chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền.

Với người làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong cả năm 2022 chứ không chỉ riêng gì tháng 7 này này. Tuy nhiên, đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp, nếu biết mà tận dụng thực hiện các dự án ấp ủ bấy lâu, hoặc khai trương các công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt.

Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi 12 con giáp có nói, trong những ngày cuối tháng 7 này tuổi Tuất được khoản đãi rất nồng hậu, có thể "nằm duỗi mà ăn". Hầu như làm gì, tuổi Tuất cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Về công việc làm ăn của tuổi Tuất rất hanh thông, có sự tiến triển vượt bậc và có những điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm về kinh doanh. Do đó, tuổi Tuất không nên chỉ giới hạn mình ở những phạm vi an toàn mà có thể thử sức ở các lĩnh vực mới để có được thành tựu rực rỡ hơn so với những tháng đầu năm.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.