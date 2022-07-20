Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7), sẽ là “thời khắc vàng” của 3 con giáp này, công danh rạng rỡ, vận tài lộc thăng hoa, tiền vàng vào nhà tới tấp

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7), tuổi Dậu chính là một trong những con giáp tài lộc thuận lợi bậc nhất

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7), tuổi Dậu chính là một trong những con giáp tài lộc thuận lợi bậc nhất. Theo đó, những chú Gà sẽ có một tháng đầy thuận lợi, không mấy khi phải lo lắng về tiền bạc. Đây sẽ là khoảng thời gian người tuổi Dậu gặp được quý nhân giúp sức. Đây là người có cùng chí hướng với bản mệnh, người nắm được cơ hội, tận dụng triệt để sẽ là người vươn lên xuất sắc.

Tử vi nói rằng cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh đều có sự thuận lợi hanh thông trong thời điểm này. Với người làm công ăn lương, thu nhập sẽ tăng hơn trước rất nhiều. Với người làm kinh doanh, mặc dù có cát tinh chiếu mệnh, nhưng lời khuyên được đưa ra thì hãy cân nhắc, lập kế hoạch trước khi quyết định tiến một bước nào. Điều này sẽ giúp tuổi Dậu đi đúng hướng mình đã đề ra, kiên định, không lung lay.

Tuổi Mùi

Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) là thời khắc vàng của tuổi Mùi với nhiều nhiều điềm lành, mọi phương diện đều tăng trưởng vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, việc làm dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng quan tiến chức mạnh về đường sự nghiệp .



Đặc biệt tử vi có nói, những ngày cuối tháng 7, tài vận của tuổi Mùi có tín hiệu đi lên, vận tài lộc cực thịnh Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt tử vi có nói, những ngày cuối tháng 7, tài vận của tuổi Mùi có tín hiệu đi lên, vận tài lộc cực thịnh, tình hình tài chính của bạn sẽ sớm có dấu hiệu phát triển tích cực do chuyện tiền bạc được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban. Bản mệnh chỉ cần tập trung làm tốt công việc hiện tại cũng kiếm được bộn tiền.

Với người làm công ăn lương, khó khăn công việc được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong cả năm 2022 chứ không chỉ riêng gì tháng 7 này này. Tuy nhiên, đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp, nếu biết mà tận dụng thực hiện các dự án ấp ủ bấy lâu, hoặc khai trương các công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt.

Đúng 5 giờ sáng thứ 5 (21/7) là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi 12 con giáp có nói, trong những ngày cuối tháng 7 này tuổi Tuất được khoản đãi rất nồng hậu, có thể "nằm duỗi mà ăn". Hầu như làm gì, tuổi Tuất cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Về công việc làm ăn của tuổi Tuất rất hanh thông, có sự tiến triển vượt bậc và có những điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm về kinh doanh. Do đó, tuổi Tuất không nên chỉ giới hạn mình ở những phạm vi an toàn mà có thể thử sức ở các lĩnh vực mới để có được thành tựu rực rỡ hơn so với những tháng đầu năm.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.