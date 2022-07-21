Tử vi 9 giờ tối (21/7): Top 3 con giáp vận tài lộc sáng như sao, được Thần Tài soi đường quý nhân chỉ lối, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi, hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc, túi nặng tiền, tim nặng tình

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 04:59

Tử vi 12 con giáp nói rằng Thần Tài sẽ đến tận cửa nhà trao lộc trao phúc cho 3 con giáp này. Bản mệnh làm gì cũng hanh thông, cuộc sống một bước lên hương, nhận ngay khối tài sản kếch xù nhờ kinh doanh thuận lợi.

Tuổi Mão

Vào 9 giờ tối (21/7) là thời điểm người tuổi Mão may mắn ngập tràn đấy nhé. Con giáp may mắn này không chỉ được cát khí nâng đỡ, trợ giúp trong nhiều chuyện và đường tình duyên cũng thắm sắc vô cùng. Cụ thể, Thần May Mắn che chở cho người tuổi Mão, trong những ngày cuối tuần này để bạn có nhiều cơ hội phát huy và chứng minh năng lực của bản thân. Có thể trong quá trình thực hiện bạn sẽ bị một số trở ngại cản đường, nhưng nếu có thể vượt qua thì chắc chắn bạn sẽ thành công vang dội.

Tử vi 9 giờ tối (21/7): Top 3 con giáp vận tài lộc sáng như sao, được Thần Tài soi đường quý nhân chỉ lối, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi, hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc, túi nặng tiền, tim nặng tình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ cơ hội của bạn vẫn luôn có sẵn, chỉ là bạn có biết nắm bắt kịp thời hay không mà thôi. Còn trong chuyện tình cảm, bản mệnh cảm thấy thật may mắn khi có được người thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe bạn khi bạn vướng vào tình huống khó khăn, trở ngại. Con giáp này vốn là người sống thiên về tình cảm nên có được điều này khiến bạn cảm thấy rất đáng quý và đáng trân trọng.

Tuổi Tỵ

Tử vi 9 giờ tối (21/7), tuổi Tỵ cũng được cát tinh chiếu mệnh nên vô cùng êm ả. Cuộc sống của bạn đi vào quỹ đạo, không xảy ra biến cố hay hung tin nào. Cứ như vậy, tuổi Tỵ sẽ lần lượt thực hiện được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Dù cuộc sống, công việc bằng phẳng nhưng tuổi Tỵ đừng vì vậy mà ngủ quên trên chiến thắng. Bạn cần duy trì nguồn năng lượng sáng tạo và hứng khởi của bản thân thì mới tạo ra nhiều thành tích, thu về tài lộc. Tất nhiên, nếu đã nỗ lực, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi 9 giờ tối (21/7): Top 3 con giáp vận tài lộc sáng như sao, được Thần Tài soi đường quý nhân chỉ lối, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi, hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc, túi nặng tiền, tim nặng tình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình duyên, tuổi Tỵ được sao Bách Việt trợ giúp nên vận đào hoa nở rộ. Nếu có đôi có cặp, bạn sẽ đón tin vui, khúc mắc trong đời sống vợ chồng sớm được tháo gỡ. Còn người độc thân cũng biết mình muốn gì, cần gì, dễ dàng tìm được người trong mộng. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cần học cách nhìn người để không đánh giá người khác qua vẻ ngoài hào nhoáng.

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, dám dấn thân và không ngừng chinh phục đỉnh cao danh vọng. Chí thú làm ăn, ham học hỏi và không sợ thất bại nên trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có bạc tỷ trong tay, sung túc an nhàn.

Tử vi 9 giờ tối (21/7): Top 3 con giáp vận tài lộc sáng như sao, được Thần Tài soi đường quý nhân chỉ lối, làm gì cũng khá may mắn và thuận lợi, hưởng trọn vẹn cuộc sống hạnh phúc, túi nặng tiền, tim nặng tình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm khá chật vật vì bị sao xấu chiếu mệnh, thế nhưng từ 9 giờ tối (21/7) trở đi đời Ngọ sẽ sang trang mới. Quơ tay là có tiền, bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Ngọ. Chỉ cần đúng thời khắc 9 giờ tối (21/7), con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi nên Tuất sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có nhất năm.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 11 giờ trưa ngày 21/7, Thần tài sẽ đích thân tìm đến con giáp này dúi lộc vào tay, cho vàng tận túi, chỉ cần ngồi rung đùi cũng có tiền tiêu thoải mái

Đúng 11 giờ trưa ngày 21/7, Thần tài sẽ đích thân tìm đến con giáp này dúi lộc vào tay, cho vàng tận túi, chỉ cần ngồi rung đùi cũng có tiền tiêu thoải mái

Theo tử vi 12 con giáp, những con giáp may mắn này được Thần Tài ưu ái cho lộc cho tài, con giáp này có số phú quý, làm việc gì cũng thành công tốt đẹp. Riêng chuyện đầu tư thì thời điểm này cứ ngồi đếm khoản tiền sinh lời, có thể nói bản mệnh vô cùng thịnh vượng trong thời gian này.

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