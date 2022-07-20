Đúng 11 giờ trưa ngày 21/7, Thần tài sẽ đích thân tìm đến con giáp này dúi lộc vào tay, cho vàng tận túi, chỉ cần ngồi rung đùi cũng có tiền tiêu thoải mái

Đúng 11 giờ trưa ngày 21/7 vận trình tuổi Sửu có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Có thể nói tuổi Sửu nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Sửu muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Về mặt tình duyên, người tuổi Sửu là những người nghiêm túc và khá dè dặt, thường có xu hướng giấu giếm tình cảm của mình. Song kể từ thời khắc này là lúc vận đào hoa nở rộ, giúp họ có cơ hội gặp được người hợp ý, dễ đi đến hôn nhân, nhất là từ tháng 8 trở đi.

Tuổi Thân

Thân vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Thân thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Thân biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn.

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 11 giờ trưa ngày 21/7 người tuổi Thân nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 11 giờ trưa ngày 21/7 người tuổi Thân nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tuổi Thân sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

Tuổi Hợi

Đúng 11 giờ trưa ngày 21/7, tuổi Hợi sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Hợi còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết. Thời điểm này có khả năng những người tuổi Hợi sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay. Tuổi Hợi vốn là con giáp thông minh tài trí hơn người, đa số họ đều biết nắm bắt thời cơ để xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Đúng 11 giờ trưa ngày 21/7, tuổi Hợi sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Hợi còn tìm được cơ hội để đổi đời Ảnh minh họa: Internet

Đúng vào thời khắc này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều hỷ sự trong công việc, cung Quan Lộc trong tuần này thịnh vượng bất ngờ, có thể giúp tuổi Hợi xoay chuyển tình thế. Người tuổi Hợi vốn biết tận dụng cơ hội, phát huy ưu điểm đúng thời điểm, vì vậy tuần này sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa giúp họ lấy lại những gì đã mất. Trước khi bước sang tháng 8, tuổi Hợi sẽ được quý nhân chiếu cố, tạo cơ hội tăng thu nhập bất ngờ.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm