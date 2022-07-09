Tử vi ngày mới, đúng 3 giờ chiều thứ 7 (9/7), 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa tận nhà, quý nhân hỗ trợ, tiền bạc chảy ào ào vào tài khoản

Lục Hợp xuất hiện đúng 3 giờ chiều thứ 7 (9/7), mang đến cho con giáp tuổi Mão nhiều tin vui tốt lành. Có nhiều mối quan hệ tốt, công việc của tuổi Mão cũng được hỗ trợ nhiều, có người tự nhiên mang cơ may đến cho bạn. Về tài lộc vận trình bình ổn, các nguồn thu vẫn đều đặn rót vào túi, người tuổi Mão không phải lo lắng chuyện tiền nong.

Đứng đầu trong những con giáp may mắn vào 3 giờ chiều thứ 7 (9/7) đó chính là tuổi Hợi. Người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Mão có cơ hội gặp gỡ quý nhân nâng đỡ nên đường công danh sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi. Người này sẽ chỉ đường dẫn lối cho con giáp này tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với bản thân và điều kiện hiện tại. Hơn thế, vận trình tài lộc có điểm sáng, người tuổi Ngọ có thể dễ dàng nhìn ra cơ hội kiếm tiền tiềm năng mà không phải ai cũng nhìn ra được.

Đúng 3 giờ chiều thứ 7 (9/7), Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Trong ngày hôm nay, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tử vi cho thấy hôm nay người tuổi Hợi sẽ gặp vô vàng may mắn, thuận lợi. Mọi thứ tốt đẹp đang đến với bạn và cuối cùng bạn sẽ đạt được những điều mà bạn hằng mong muốn.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ dù là nam hay phụ nữ đều hiền lành, phúc hậu và cực kỳ tinh tế, nên dễ dàng thanh thăng tiến trong công việc. Con giáp này họ biết lấy nhu thắng cương, lạt mềm buộc chặt nên bất cứ ai gặp gỡ cũng dễ dàng cảm mến, đi đâu cũng có người giúp đỡ.

Tử vi trong 3 giờ chiều thứ 7 (9/7), trời sẽ cho Tỵ sẽ có cơ may kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người cầm tinh con Rắn hãy biết nắm bắt thời cơ, tận dụng triệt để những gì mình đang có Tỵ sẽ thăng tiến ngoạn mục, có số dư tài khoản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Với tính cách chịu thương chịu khó, tài vận của con giáp này trong năm tới sẽ phát triển tốt, sự nghiệp vững chắc, gia đình cũng được "thơm lây".

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.