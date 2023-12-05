Tử vi ngày mai, thứ Tư 6/12/2023: Thìn phúc khí tràn đầy, Sửu giàu sang chạm đỉnh, Tỵ cát lành vây quanh

Tâm linh - Tử vi 05/12/2023 13:12

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023, 3 con giáp này vận may ùn ùn kéo đến, đại phú đại quý, có nhiều cơ hội phát tài.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay hạnh phúc cho bạn những niềm vui bất ngờ.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc trao đổi thuận tiện với mọi người.

Tình cảm: Tình cảm qua những ngày khó khăn, cùng nhau nhận nhiều niềm tin.

Tài lộc: Mức thu nhập có thể không cao, nhưng bạn biết cách vận hành tốt.   

Sức khoẻ: Không nên ăn quá khuya, tiêu hoá không tốt.   

Tử vi ngày mai, thứ Tư 6/12/2023: Thìn phúc khí tràn đầy, Sửu giàu sang chạm đỉnh, Tỵ cát lành vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu là người ổn định, chăm chỉ và có tinh thần trách nhiệm cũng như tính kỷ luật cao. Họ thường thực tế và hướng tới kết quả.

Đúng 6/12, người tuổi Sửu sẽ chào đón sự xuất hiện của những quý nhân, giúp cho công việc, tiền bạc của họ đều phát triển hơn. Tính cách của người tuổi Sửu cứng rắn và quyết đoán, đó là đức tính mà được những quý nhân coi trọng.

Quý nhân của người tuổi Sửu trong tháng này có thể là những người đàn anh, đàn chị có kinh nghiệm, đã đạt được thành công trong sự nghiệp, hoặc cũng có thể là người cùng chí hướng với người tuổi Sửu. Trong tháng này, cuộc sống của người tuổi Sửu phần lớn là nhiều sự tích cực. Vậy nên đây cũng là thời điểm họ có thể cân nhắc, dũng cảm, kiên trì thực hiện những bước đi tiếp theo trong mục tiêu của mình.

Tử vi ngày mai, thứ Tư 6/12/2023: Thìn phúc khí tràn đầy, Sửu giàu sang chạm đỉnh, Tỵ cát lành vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023, tuổi Tỵ vô cùng may mắn. Con giáp này có thể nhận được một vài lời mời hợp tác làm ăn trong kinh doanh, cơ hội kiếm tiền mở rộng trước mắt. Nếu bản mệnh không nhanh tay nắm bắt thì chưa chắc sau này đã lại có cơ hội tương tự.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ cũng thuận lợi suôn sẻ. Bản mệnh có thêm sự chủ động, sáng tạo và làm việc hiệu quả hơn trong ngày hôm nay. Có thể nói không có việc gì có thể làm khó con giáp này trong ngày khi bản mệnh đủ năng lực và trí tuệ để xoay chuyển tình hình.

Người độc thân có thể gặp được một nửa phù hợp. Người đã kết hôn có một gia đình hạnh phúc, ngọt ngào. Đây dường như là khoảng thời gian tuổi Tỵ không phải vướng bận suy nghĩ nhiều điều, còn có thêm động lực để yên tâm cố gắng hơn trong sự nghiệp cá nhân.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi ngày mai, thứ Tư 6/12/2023: Thìn phúc khí tràn đầy, Sửu giàu sang chạm đỉnh, Tỵ cát lành vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp may mắn liên tục, vạn sự hanh thông, hốt trọn bạc vàng thiên hạ

Tử vi 5 ngày tới (6/12-11/12), 3 con giáp sau rũ bùn đứng dậy sáng lòa, phát tài phát lộc, mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi.

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