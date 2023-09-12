Tử vi ngày mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp được Trời ban lộc lớn, đổi vận lên hương, ngày càng giàu có

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần bình tĩnh, phán đoán chuẩn xác các thông tin khi tiếp nhận.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đã cải tiến hơn, bạn không còn thụ động như trước, biết chia sẻ cùng đối phương nhiều hơn.

Công việc: Người tuổi Dần là mưu trí, thông minh và sáng suốt trong công việc, luôn có những người bạn tin cậy giúp đỡ.

Tài lộc: Thời điểm thích hợp tăng mức lương, cố gắng phát huy khả năng bản thân.

Sức khoẻ: Sức khoẻ khá tốt, cải thiện tình dạng dạ dày thường đau nhức

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày 13/9/2023, vận trình tài lộc tươi sáng, tuổi Mão có nhiều cơ hội đầu tư thu về lợi nhuận cao, chỉ cần đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán sẽ mang lại thành quả lớn.

Người làm công ăn lương cũng nhờ sự phấn đấu, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian vừa qua nên thu nhập tăng tiến khá nhanh, chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Tin vui về đường tình duyên cũng sẽ tới với con giáp này. Nếu chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để Mão gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận. Một số cặp vợ chồng mong có con có thể đón tin vui trong tháng này.

Sức khỏe không phải là vấn đề bạn cần phải lo lắng trong tháng này khi tuổi Mão cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng bạn chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 13/9/2023, tuổi Tỵ tự tin hơn trong công việc. Con giáp này nên tận dụng mở rộng phạm vi kinh doanh,, hợp tác làm ăn với người khác. Bước đầu sẽ có những may mắn nhất định, nếu kiên trì và quyết tâm theo đuổi sẽ có được thành quả xứng đáng.

Bản mệnh cũng dồi dào tiền bạc, có lộc ăn uống, biếu tặng, buôn may bán đắt, hay được người khác khen ngợi. Con giáp này xởi lởi, thoáng tính nên hay có lộc, đúng là xởi lởi thì trời cho, đặc biệt là những người hơi mập mạp, rất dễ kiếm tiền vì chiếm được cảm tình của người khác.

Tình cảm của tuổi Tỵ tươi sáng. Người đã có đôi có cặp nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo từ nửa kia yêu thương của mình, đôi bên tận hưởng những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên nhau và có thêm những kỷ niệm đẹp giữa hai người.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.