Tử vi ngày mai, thứ Sáu (24/11/2023): Tuất đời sang trang mới, Mão kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Ngọ có quý nhân kề cận giúp đỡ

Tâm linh - Tử vi 23/11/2023 14:33

Tử vi ngày 27/11/2023 cho thấy 3 con giáp sau sự nghiệp hanh thông, tiền tài rủng rỉnh, giàu sang phú quý không cầu cũng đến.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất luôn có tiêu chí mới mẻ khi nhìn nhận vấn đề.    

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc luôn có góc nhìn trực quan, nhìn nhận công việc tích cực.

Tình cảm: Chung thủy là điều bạn đề ra cho mối tình hiện tại.

Tài lộc: Chọn đúng nơi, kênh đầu tư đúng hướng.    

Sức khoẻ: Không ăn quá no, ăn vừa đủ. 

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (24/11/2023): Tuất đời sang trang mới, Mão kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Ngọ có quý nhân kề cận giúp đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Vận mệnh của người tuổi Mão lúc lên lúc xuống, đôi khi nằm trong tay họ, nhiều lúc lại do số phận định đoạt. Bởi vậy, thứ mà người tuổi Mão có thể nắm giữ lâu nhất chính là kỹ năng, kinh nghiệm và sự hiểu biết.

Tháng 11/2023 người tuổi Mão cũng thu hoạch được không ít tài lộc, tuy nhiên điều đó chưa đủ với tham vọng của người tuổi Mão. Đến 24/11, người tuổi Mão cũng chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế. Ít nhiều tâm trí người tuổi Mão cũng sẽ dao động.

Người tuổi Mão vốn ưa dĩ hòa vi quý và cách hành xử khéo léo. Tuy nhiên, năm nay sẽ có những rắc rối bất ngờ đến khiến bạn đánh mất sự bình tĩnh ban đầu của mình. Nhưng đừng để điều này ảnh hưởng đến kế hoạch và mục tiêu của bản thân.

Đôi khi vận mệnh mang đến những thử thách này để đánh lừa tuổi Mão mà thôi, chỉ cần họ vững tin và bám sát mục tiêu ban đầu, họ sẽ không phải chịu thiệt thòi. Những nền tảng mà người tuổi Mão xây dựng được trong thời gian này sẽ tiếp tục mang đến cho họ bất ngờ trong cuối năm 2023.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (24/11/2023): Tuất đời sang trang mới, Mão kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Ngọ có quý nhân kề cận giúp đỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 24/11/2023, trên phương diện tài lộc, tuổi Ngọ làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá. Con giáp này có chỗ đứng trên thị trường nên chẳng bao giờ lo không có khách hàng.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của tuổi Ngọ và nửa kia xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Bản mệnh có tính khí nóng nảy, cực đoan, suy nghĩ cố chấp nên chẳng muốn nghe lời giải thích của đối phương.

Nếu tuổi Ngọ không chú ý đến cách hành xử, nói năng của mình thì mâu thuẫn xảy ra là điều tất yếu. Đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba chen chân, phá vỡ hạnh phúc mà bản mệnh đang có đấy. Nếu còn quý trọng nửa kia, hãy tìm cách hàn gắn quan hệ ngay.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (24/11/2023): Tuất đời sang trang mới, Mão kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Ngọ có quý nhân kề cận giúp đỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023: 3 con giáp sung túc thịnh vượng, tình tiền phơi phới, trả hết nợ nần, nhà có của ăn của để

5 ngày cuối tháng 11 từ 24/11 đến 30/11/2023, 3 con giáp sau bước vào thời hoàng kim, giàu sang tự tìm đến, không thành tỷ phú cũng là đại gia.

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