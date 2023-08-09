Tử vi ngày mai, thứ Năm (10/8/2023): Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Mão vượng phát tài lộc, Dậu có quý nhân âm thầm giúp đỡ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 10/8/2023 hôm nay, tuổi Sửu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cởi mở hơn trong khi trò chuyện với đồng nghiệp. Bản mệnh hy vọng rằng mình có thể mở rộng các mối quan hệ vì biết rằng chẳng ai có thể sống tách bạch với xã hội.

Trên phương diện tình cảm, những người độc thân vẫn nhớ thương người trong quá khứ, vì vậy mà không sẵn lòng mở cửa trái tim với ai. Cho dù được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng đi nữa, bản mệnh cũng tìm cách chối từ.

Người làm kinh tế có thể nghĩ ra một vài kế hoạch đầu tư, buôn bán khá triển vọng trong thời gian tới tới. Tuy nhiên, trước khi bắt tay vào thực hiện, hãy cân nhắc kỹ càng hoàn cảnh thực tế cũng như thực lực của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 10/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có tình yêu cho bạn động lực làm những việc bản thân yêu thích.

Công việc: Công danh người tuổi Mão hiện nay đang có những thành tựu đáng mơ ước, bạn làm việc cần chú ý tập trung hơn nữa tránh để kẻ xấu hãm hại.

Tình duyên: Tình cảm của bản thân bạn đang nở rộ, tình yêu giúp bạn có thêm động lực cố gắng hoàn thành những chặng đường khó khăn phía trước.

Tài lộc: Tài lộc ngày càng được cải thiện, những thu nhập hiện tại cho bạn nhiều trải nghiệm mới.

Sức khỏe: Cơ thể đi làm về thường mệt mỏi, uể oải.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Đúng 10/8, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Ngày mới, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Ảnh minh họa: Internet

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