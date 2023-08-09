Tử vi thứ Năm ngày 10/8: 3 con giáp đại hỷ lâm môn, đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên phi mã, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 09/08/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 10/8 bứt phá tài lộc ngoạn phúc, chuẩn bị gánh số tiền khủng về nhà.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp mạnh mẽ, dũng cảm và luôn sống hết mình. Con giáp này sống và làm việc rất chăm chỉ, thông minh và đáng tin cậy nhưng đặc biệt không bao giờ đòi hỏi sự khen ngợi, công nhận từ bất cứ ai. Tuổi Dần sống khiêm tốn, thường che giấu tài năng của mình và hiếm khi mất bình tĩnh. Những đặc điểm này khiến người cầm tinh con hổ có thể trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời.

Đứng trước sóng gió và thử thách trong cuộc đời, tuổi Dần không bao giờ chịu chấp nhận bỏ cuộc hay trốn tránh. Tử vi số học dự báo rằng ngày 10/8 mang đến rất nhiều may mắn và cơ hội cho tuổi Dần. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm gì cũng có tầm nhìn xa và mưu lược, lại thêm sự chủ động nên tuổi Sửu sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Thêm nữa, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống của tuổi Dần cũng xuôi chèo mát mái hơn, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, nếu có khó khăn thì cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Tử vi thứ Năm ngày 10/8: 3 con giáp đại hỷ lâm môn, đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên phi mã, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất cởi mở và ngay thẳng. Họ không bao giờ sử dụng những mánh lới, lừa gạt trong khi làm việc cũng như đối đãi với mọi người. 

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ được mọi người công nhận, quý mến. Con giáp này sẽ tích cực thể hiện năng lực của mình, dũng cảm đối mặt với khó khăn và nhanh chóng giúp sự nghiệp của mình phát triển ổn định hơn.

Trong ngày 10/8, con giáp tuổi Thìn tràn đầy năng lượng, đặc biệt sau Tết Nguyên đán khi trở lại nơi làm việc. Người tuổi Thìn cũng có cái tâm trong sáng, tính cách trầm ổn. Họ không mấy khi để lộ ra vẻ hấp tấp, bốc đồng trong mọi việc.

Cuộc sống của con giáp này cũng suôn sẻ, vô cùng viên mãn. Số tiền họ kiếm được không ngừng tăng lên, tránh xa những cuộc tranh luận cãi vã.

Có thể nói sắp tới con giáp tuổi Thìn có cuộc sống tươi đẹp, tiền bạc rủng rỉnh, tình yêu đong đầy.

Tử vi thứ Năm ngày 10/8: 3 con giáp đại hỷ lâm môn, đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên phi mã, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có thể nói ngày 10/8 này là một ngày khá may mắn đối với tuổi Tỵ nhưng sự may mắn đó lại đến trễ hơn những người khác. Thời gian qua, tuổi Tỵ đã phải trải qua không ít sóng gió, nhưng cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi. Trời sinh tuổi Tỵ là những người có chí hướng, luôn nhìn về phía trước mà phấn đấu, nỗ lực.

Tử vi học có nói, trời không phụ người có lòng và đặc biệt bước vào ngày 10/8, những gì tuổi Tỵ đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Tưởng rằng tuổi Tỵ sẽ ngậm ngùi an phận cuộc sống nhàn hạ cho đến hết năm, nhưng thời gian tới mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Cụ thể, trong công việc, tuổi Tỵ sẽ gặp được cơ hội tốt để phát triển bản thân kéo theo thu nhập tăng cao bất ngờ. Dự kiện, thời điểm này sẽ kiếm được khoản tài sản to lớn, dư dả thoải mái tiêu. Không những thế, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ từng bước thăng hoa khiến ai cũng ghen tị.

Tử vi thứ Năm ngày 10/8: 3 con giáp đại hỷ lâm môn, đại cát đại lợi, thu nhập tăng lên phi mã, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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