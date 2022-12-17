Tử vi ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Cục diện Tương Phá, 3 con giáp sa bẫy tiểu nhân, tài lộc lao dốc không phanh, dễ vướng nợ nần

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 08:41

Xem tử vi hàng ngày 18/12/2022 của 12 con giáp để biết mình sẽ gặp điều may mắn hay xui xẻo gì, từ đó luôn chủ động trong mọi tình huống, gặt hái thành tích cao.

Tuổi Mão

Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc. Chỉ khi tuổi này chấp nhận khó khăn đang xảy ra thì mới đủ sáng suốt để giải quyết vấn đề. Các bạn nên hạn chế dính líu đến pháp luật, giấy tờ, tranh chấp trong ngày này, rất rắc rối. Tiền bạc tụt dốc vì lâm Tương Xung. Làm được bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu, đó là tuổi Mão. Một số người sẽ đau đầu vì con cái, người thân, không lo thì không có ai lo hộ, việc gì cũng tìm đến tiền của bạn.

Vận tình cảm không tốt vì Mộc Kim tương khắc. Cách dễ nhất để tự chuốc khổ vào thân là ngó nghiêng cuộc sống của người khác và so sánh với cuộc sống của mình. Bạn nên bớt lo bớt nghĩ thì tâm mới an được, suốt ngày lo hộ chuyện người khác chỉ thêm mệt thân mà thôi.

Tử vi ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Cục diện Tương Phá, 3 con giáp sa bẫy tiểu nhân, tài lộc lao dốc không phanh, dễ vướng nợ nần - Ảnh 1
Thiên Quan nhập mệnh khuyên tuổi Mão nên cẩn thận trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tương Phá tác động lớn đến tình hình tài chính của người tuổi Ngọ. Thời điểm này, bạn không nên dễ dàng đặt niềm tin vào người khác, đặc biệt là những người không thân thiết, nếu không dễ bị mất tiền đáng tiếc. Nếu ai đó có ý định vay tiền bạn, bạn cần phải cân nhắc thật kĩ càng. Tùy vào đối tượng hoặc số tiền đối phương muốn vay mà bạn hãy đưa ra quyết định phù hợp, chớ đẩy mình vào cảnh mất tiền mất cả tình cảm.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân hãy nhiệt tình tham gia các buổi gặp gỡ do bạn bè hoặc người thân giới thiệu. Hãy tự tin và cởi mở trò chuyện, bởi biết đâu, bạn sẽ tìm được người phù hợp với lý tưởng của mình, đôi bên có nhiều tiếng nói chung. 

Tử vi ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Cục diện Tương Phá, 3 con giáp sa bẫy tiểu nhân, tài lộc lao dốc không phanh, dễ vướng nợ nần - Ảnh 2
Cục diện Tương Phá tác động lớn đến tình hình tài chính của người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có Tỷ Kiên lâm vận nên chật vật vì đường công việc. Nay không thích hợp để tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới. Ai đang làm ăn xa quê nhớ cẩn thận tiểu nhân, không phải ai cũng đáng tin như bạn vẫn tưởng. Tài lộc chưa có dấu hiệu gia tăng, bạn đừng tiêu tiền bừa bãi. Hiện tại nguồn thu nhập chính của bạn cũng khá ổn định rồi nên đừng mơ tưởng đến những công việc nhẹ mà lương cao, không có đâu, không cẩn thận còn bị mắc bẫy của quân lừa đảo.

Chuyện tình cảm dần cải thiện khi tuổi Mùi biết bày tỏ tình cảm của mình với những người xung quanh nhờ Thổ sinh Kim. Người nào đã có đôi có cặp cũng chủ động hơn hẳn nên tình yêu đôi lứa cũng được hâm nóng.

Tử vi ngày mai, Chủ nhật 18/12/2022, Cục diện Tương Phá, 3 con giáp sa bẫy tiểu nhân, tài lộc lao dốc không phanh, dễ vướng nợ nần - Ảnh 3
Mùi có Tỷ Kiên lâm vận nên chật vật vì đường công việc. Nay không thích hợp để tiến hành khai trương, mở cửa hàng hay triển khai dự án, nội dung mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần này (17, 18/12): 3 con giáp ngập ngụa trong biển tiền, vàng bạc quấn thân, thịnh vượng cát tường, phát tài phát lộc

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Tử vi chỉ rằng, 2 ngày cuối tuần này, những con giáp sau gặp nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn tình duyên.

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