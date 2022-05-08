Tử vi ngày mai 9/5: Những con giáp này cần cẩn thận nếu không muốn tiền mất tật mang, tiểu nhân hãm hại, không làm gì họa cũng rơi xuống đầu, tình duyên không mấy thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 19:03

Dự đoán tử vi ngày mai, những con giáp cần trông coi cẩn thận ví tiền, ngồi không cũng bị tai bay vạ gió, họa rơi xuống đầu.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng ngày mai ngày 9/5/2022 hôm nay, bản tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình chính là nguyên nhân khiến tuổi Dần khó được lòng người khác. Hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp, có thể con giáp này sẽ tìm thấy những ý kiến hay đáng để học tập.

Trên phương diện tình cảm, Mộc khắc Thổ khuyên tuổi Dần cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn. Bản mệnh không nên quá bận rộn với công việc mà lạnh nhạt với những người luôn chờ đợi mình ở nhà. Tiền bạc hay vị thế không phải là tất cả cuộc sống của con giáp này.

Nếu có việc cần xuất hành trong ngày mới này, bản mệnh đi theo những hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần. Xuất hành theo hai hướng này sẽ giúp con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi hơn nhiều.

Chuyện tình yêu trong ngày hôm nay không như ý làm bạn buồn và khó tập trung công việc. Dẫu biết tình cảm là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình.

Sức khoẻ của Tuổi Dần hôm nay đang có dấu hiệu báo động. Cơ thể mệt mỏi thì năng suất làm việc sẽ không tốt, lời khuyên cho Tuổi Dần là hãy ăn uống tẩm bổ thêm, đồng thời tập thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Tử vi ngày mai 9/5: Những con giáp này cần cẩn thận nếu không muốn tiền mất tật mang, tiểu nhân hãm hại, không làm gì họa cũng rơi xuống đầu, tình duyên không mấy thuận lợi - Ảnh 1
Chuyện tình yêu trong ngày hôm nay không như ý làm bạn buồn và khó tập trung công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, mai ngày 9/5/2022 hôm nay, tuổi Mão trở nên rất sĩ diện. Bản mệnh thường che giấu những điều mình chưa rõ hoặc tìm cách trốn tránh trách nhiệm trong những lỗi sai mình gây ra vì sợ bị người khác chê cười. 

Nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, con giáp này không những gây rắc rối cho tập thể mà còn mãi chẳng thể nào tiến bộ được. Điều con giáp này cần làm ngay bây giờ là thẳng thắn thừa nhận lỗi sai, từ đó tìm ra hướng khắc phục thích hợp.

Tuổi Mão làm việc gì cũng phát sinh bất trắc, cuối cùng lại tốn thêm thời gian để khắc phục hậu quả. Lại thêm hoạ tiểu nhân đeo bám nên mọi nỗ lực của bản mệnh gần như đều bị đổ sông đổ biển. Việc chi tiêu bừa bãi sẽ khiến con giáp này rơi vào cảnh túng thiếu bất cứ lúc nào.

Mộc khắc Thổ cho thấy bản mệnh có quan điểm bất đồng với con cái hoặc cha mẹ. Cách biệt thế hệ khiến đôi bên có những quan điểm khác biệt và khó có thể thấu hiểu nhau, nhưng càng như vậy, đôi bên lại càng nên học cách mở lòng lắng nghe. 

Tử vi ngày mai 9/5: Những con giáp này cần cẩn thận nếu không muốn tiền mất tật mang, tiểu nhân hãm hại, không làm gì họa cũng rơi xuống đầu, tình duyên không mấy thuận lợi - Ảnh 2
Tuổi Mão làm việc gì cũng phát sinh bất trắc, cuối cùng lại tốn thêm thời gian để khắc phục hậu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 9/5/2022 hôm nay, tương xung khiến cho công việc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Đừng nghĩ rằng mình đã từng đạt thành tích cao thì được phép kiêu ngạo. Đừng cư xử khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm.

Nếu là người kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để con giáp này lựa chọn đầu tư. Bản mệnh hãy bình tĩnh lắng nghe, chờ đợi cơ hội và tiếp thu lời khuyên của người khác, chớ vội vàng làm theo linh cảm mà sập bẫy của kẻ gian. 

Dự báo có hoạ tiểu nhân quấy phá gây ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của tuổi Thìn. Bởi một chút sơ ý mà bản mệnh không còn được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm. Vận trình tài lộc kém sắc, con giáp này dễ trở thành đối tượng lợi dụng, lừa gạt của kẻ xấu.

Không khí gia đình có chút căng thẳng do một vài xung đột nhỏ gây ra. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc mà mọi thứ chóng được giải quyết.

Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân, nhất là với những ai mắc bệnh về dạ dày hoặc đường ruột. Tuổi Thìn nên có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức cũng như ăn đồ cay, nhiều dầu mỡ.

Tử vi ngày mai 9/5: Những con giáp này cần cẩn thận nếu không muốn tiền mất tật mang, tiểu nhân hãm hại, không làm gì họa cũng rơi xuống đầu, tình duyên không mấy thuận lợi - Ảnh 3
Tương xung khiến cho công việc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm

Đúng giờ Tý ngày mai 9/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, cầu được ước thấy, trúng số đổi đời chỉ sau một đêm, tiền về chật két, tình duyên đỏ thắm

Tử vi dự đoán đúng ngày mai 9/5, những con giáp này đánh đâu thắng đó, may mắn gõ cửa còn cầu được ước, cả sự nghiệp lẫn tình duyên đều tiến triển.

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