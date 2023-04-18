Tử vi ngày mai 19/4: Top 3 con giáp đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm nay đường 'TÌNH CẢM THĂNG HOA', cãi vã cách mấy cũng làm hòa, một vài cơ hội 'THĂNG TIẾN' được mở ra

Người tuổi Thìn khí vận hanh thông, hanh thông tài lộc. Con giáp nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm gì cũng thuận lợi khiến chính bạn cũng phải ngỡ ngàng. Dự đoán, bản mệnh sẽ có cơ hội tham gia vào phi vụ làm ăn mạo hiểm để mang về lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, con giáp cần suy nghĩ thật kỹ và biết dừng đúng lúc. Bởi lẽ, vận trình đang lên, bạn nhất định sẽ có được lợi nhuận nhưng chúng sẽ tiêu tán rất nhanh khi may may mắn không còn.

Người tuổi Sửu có được sự hăng hái, năng động trong công việc nhờ Ấn Quan che chở. Bạn đặt ra cho mình những kế hoạch cụ thể và chi tiết để không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hay thời gian “vàng” nào. Bạn còn có thể nhận được sự chỉ dẫn của cấp trên.

Con đường tình duyên của Thìn gặp nhiều thuận lợi trong kể từ ngày mai tới. Con giáp có thể gặp được tri kỷ sang sẻ nhiều điều trong cuộc sống, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhé.

Sao Thái Âm xuất hiện, ngày mai cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh tăng cường mở rộng các mối quan hệ làm ăn, xã giao từ đó thuận lợi cho việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác và thậm chí là còn có thể gặp được quý nhân. Thái độ chân thành và nhiệt tình sẽ giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt.

Sao Thái Âm cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Những mối làm ăn bất ngờ mở ra cơ hội kiếm tiền cho con giáp này. Từ ngày mai trở đi sẽ là lúc tài khí thịnh vượng nhất, bản mệnh có thể tranh thủ khoảng thời gian này để thực hiện các dự định cầu tài, kinh doanh buôn bán, tăng tỷ lệ thành công đón lợi nhuận về túi.

Sao Thái Âm cũng mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp cho người độc thân. Dù do chính mình tìm kiếm hay được người khác giới thiệu, bạn đều vui vẻ đón nhận những điều thú vị mà cuộc đời đã sắp đặt. Chưa biết kết quả ra sao nhưng điều đáng mừng là bạn đã chịu mở lòng mình.

Tuổi Mão

Ngày mai Thiên Ấn lâm vận nên những bạn làm nghề tự do hoặc y dược sẽ bận rộn hơn mọi ngày nhưng có ý nghĩa. Tuy nhiên tử vi nhận thấy thời gian tới bạn làm việc khá cô độc, nhiều việc nhưng không ai gánh cho.



Hội độc thân tuổi Mão sắp được bạn bè mai mối, nhớ mở lòng nhé - Ảnh minh họa: Internet

Được cái nhờ Tam Hợp nâng đỡ nên Mão có được nhiều mối quan hệ như mơ. Người thân trong nhà thông cảm cho những khó khăn của bạn, mặt xã giao cũng tốt đẹp. Hội độc thân sắp được bạn bè mai mối, nhớ mở lòng nhé.

Mặt tiền bạc lại không được may mắn cho lắm vì cục diện Mộc khắc Thổ. Bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chăm lo cho bản thân thì hơn. Cứ lao lực kiếm tiền nhưng toàn phải lo hộ cho người khác, không có phần mình.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm