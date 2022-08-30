Tử vi ngày cuối tháng 8 (31/8/2022), 3 tuổi là 'con cưng' Thần Tài', ngửa tay hứng lộc, chuyển vận giàu sang, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 17:30

Sách tử vi định sẵn trong ngày 31/8/2022 mọi tai ương xui xẻo của 3 con giáp này sẽ đi hết, làm việc gì cũng thuận lợi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mui thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Bản mệnh là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Con giáp tuổi Mùi luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bản mệnh thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Tử vi ngày cuối tháng 8 (31/8/2022), 3 tuổi là 'con cưng' Thần Tài', ngửa tay hứng lộc, chuyển vận giàu sang, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 1
Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

 

Ngày mai (31/8), hầu hết con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, bản mẹnh cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong thời gian này,  những người cầm tinh con Dê dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như con giáp này không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế bản mệnh là người thấu tình đạt lý.

Tử vi ngày cuối tháng 8 (31/8/2022), 3 tuổi là 'con cưng' Thần Tài', ngửa tay hứng lộc, chuyển vận giàu sang, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 2
 Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 31/8/2022 cho biết, con giáp tuổi Thìn là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Bản mệnh có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới, bản mệnh có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người cầm tinh con Rồng đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian qua những người tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi con giáp này phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Tử vi ngày cuối tháng 8 (31/8/2022), 3 tuổi là 'con cưng' Thần Tài', ngửa tay hứng lộc, chuyển vận giàu sang, nắm chắc trong tay cơ hội đổi đời - Ảnh 3
Vào ngày mai (31/8) chính là thời điểm tuổi Ngọ sẽ được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn bản mệnh gặp phải vào khoảng thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, người tuổi Ngọ còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Ngọ, vào ngày mai (31/8) chính là thời điểm tuổi Ngọ sẽ được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn bản mệnh gặp phải vào khoảng thời gian qua.

Tử vi học có nói, thời gian này, con giáp tuổi Ngọ sẽ những cơ hội thuận lợi trong công việc, do đó, muốn có một cuộc sống sung túc, dư dả mà nhiều người ao ước, con giáp này nhất định phải biết nắm bắt thật tốt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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