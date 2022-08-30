Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người cầm tinh con giáp tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Con giáp tuổi Ngọ đầy cá tính và luôn không bị tác động bởi sự can thiệp từ bên ngoài. Con giáp này cũng làm việc năng nổ, luôn có nhiều ý tưởng sáng tạo được đồng nghiệp ghi nhận, tôn trọng. Sự kiên trì của bản mệnh luôn tạo được những thành công đáng giá.

Đúng 17 giờ ngày mai (31/8), tài bạch cung xuất hiện cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn mà con giáp này còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, Bản mệnh còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Đúng 17 giờ chiều mai (31/8), tử vi tuổi Ngọ cho thấy nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Bên cạnh đó, con giáp này được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức. Người tuổi này hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.



Người tuổi này hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Con giáp này luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin.

Những người cầm tinh con Tuất sẽ có khoảng thời gian rất tốt đẹp. Bản mệnh là người sinh ra đã có trí tuệ thông minh hơn người. Chưa kể, người tuổi này cũng là người rất có ý chí nỗ lực vươn lên. Bởi thế, khả năng thành công của những người tuổi Ngọ luôn trong tầm với. Con giáp này sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Sự nhanh nhạy, trí tuệ của bản mệnh được phát huy cao độ. Trên con đường tài lộc, người tuổi Ngọ làm công ăn lương hoặc trong công sở sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực của mình. Nguồn thu chính phụ của họ đều vô cùng rủng rỉnh.



Trên con đường tài lộc, người tuổi Ngọ làm công ăn lương hoặc trong công sở sẽ có cơ hội phát huy hết năng lực của mình. Nguồn thu chính phụ của họ đều vô cùng rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.