Trúng số độc đắc liên tiếp trong ngày 31/8/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, lĩnh tiền tỷ trả sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 12:30

Tử vi cho biết trong ngày mai (31/8), những con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn trong công danh tài lộc, tình duyên.

Tuổi Tuất

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Tuất vốn chăm chỉ lại có chí tiến thủ. Khi còn trẻ, con giáp này phải chịu nhiều gian khổ. Tuy nhiên, bản mệnh không phải là người ngại khó khăn. Trải qua thử thách, người tuổi này càng trở nên dũng cảm, mạnh mẽ hơn.

Ngày mai (31/8), trong cuộc sống, người này biết mình biết ta nên gặp được nhiều quý nhân. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tuất sẽ tìm kiếm được cơ hội phát tài. Con giáp tuổi này nếu chịu bước ra ngoài làm việc sẽ càng giàu có hơn, đi xa làm ăn cũng là một lựa chọn tốt. Tương lai, bản mệnh có thể sở hữu cơ nghiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong ngày 31/8/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, lĩnh tiền tỷ trả sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ngày mai (31/8), trong cuộc sống, người này biết mình biết ta nên gặp được nhiều quý nhân. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Tuất sẽ tìm kiếm được cơ hội phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Mùi là người tỉ mỉ, cẩn thận, luôn chăm sóc, quan tâm đến mọi người xung quanh nên tạo dựng được rất nhiều các mối quan hệ tốt đẹp.

Ngày 31/8/2022, không chỉ chuyện tình cảm viên mãn, thuận lợi mà thu nhập của con giáp này cũng tăng lên không ngừng. Áp lực tài chính giảm bớt khiến con giáp này trở nên vui vẻ hơn, cải thiện được sức khỏe tinh thần. Một khi có sự nghiệp vững chắc trong tay, con giáp này sẽ có tiếng nói, họ giàu có bao nhiêu thì sẽ càng quyền lực bấy nhiêu.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong ngày 31/8/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, lĩnh tiền tỷ trả sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ngày 31/8/2022, không chỉ chuyện tình cảm viên mãn, thuận lợi mà thu nhập của con giáp này cũng tăng lên không ngừng. Áp lực tài chính giảm bớt khiến con giáp này trở nên vui vẻ hơn, cải thiện được sức khỏe tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu vốn căn cơ, tiết kiệm lại vốn mẽ, độc lập và quyết đoán. Không như những con giáp khác, con giáp tuổi này là người có tiếng nói và có tài lãnh đạo, bất kể là trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng có khả năng chỉ đạo mọi thứ và ứng biến một cách hoàn hảo.

Đa số những người tuổi Dậu đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ. Với tính cách không ngừng cầu tiến, kiên định, bản mệnh đã sớm trở thành ông chủ bà chủ. Bước vào ngày 31/8, tuổi Dậu sẽ có tất cả, tình yêu lẫn tiền bạc đều viên mãn, chỉ cần biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống, bản mệnh sẽ giữ vững được vị trí của mình. Không những tự tạo sự nghiệp cho bản thân thật vẻ vang mà còn giúp gia đạo hưng thịnh rực rỡ.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong ngày 31/8/2022, 3 con giáp này gặp toàn điều may, lĩnh tiền tỷ trả sạch nợ nần, đổi đời ngoạn mục ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Bước vào ngày 31/8, tuổi Dậu sẽ có tất cả, tình yêu lẫn tiền bạc đều viên mãn, chỉ cần biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống, bản mệnh sẽ giữ vững được vị trí của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa thứ Tư - 31/8, 'Ngọc Hoàng mở sổ phát lương', 3 con giáp đổi đời giàu sang, khai thông tài lộc, phúc khí ngập trời, giàu có dễ như trở bàn tay

Đúng 12 giờ trưa thứ Tư - 31/8, 'Ngọc Hoàng mở sổ phát lương', 3 con giáp đổi đời giàu sang, khai thông tài lộc, phúc khí ngập trời, giàu có dễ như trở bàn tay

Tử vi nói rằng những con giáp này có năng lực xuất chúng. Đúng 12 giờ trưa thứ Tư - 31/8, họ càng có nhiều cơ hội thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 3 con giáp tử vi ngày 31/8

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 30 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 8 giờ 0 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay