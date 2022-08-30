Kể từ ngày 31/8/2022, 3 con giáp đổi đời giàu nhanh, khai thông tài lộc, phúc khí ngập trời, cả đời ăn sung mặc sướng

Khoảng thời gian trước, tài vận của con giáp tuổi Hợi bị đình trệ, gặp nhiều trắc trở trong mọi việc. Tuy nhiên kể từ ngày mai (31/8), con giáp này sẽ được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước, áp lực công việc giảm đi rất nhiều và còn có thêm cơ hội thăng tiến.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có lòng tự trọng rất mạnh nhưng không dễ bỏ cuộc khi gặp cản trở, đặc biệt không bao giờ từ bỏ bản thân. Con giáp này luôn là chính mình, luôn biến sự tự ti của mình thành sự tự tin.

Các chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, có sao nói vậy. Bản mệnh có nhiều tham vọng, ước mơ hoài bão. Người tuổi này có tầm nhìn dài hạn nên những khoản đầu tư của mình thường khá hợp lý và được dự báo sẽ sinh lời.

Con giáp này chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, chịu bỏ thời gian để làm tốt công việc, phát huy hết khả năng, đầu tư hợp lý thì chắc chắn sẽ thu về thành công đáng mong ước.

Chỉ cần con giáp này nhìn thấy hy vọng, bản mệnh sẽ làm việc chăm chỉ cho đến ngày đạt được mục tiêu. Kể từ ngày 31/8/2022, người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này chăm chỉ, chịu khó, không ngại gian khổ, hy sinh. Chỉ cần con giáp này nhìn thấy hy vọng, bản mệnh sẽ làm việc chăm chỉ cho đến ngày đạt được mục tiêu. Kể từ ngày 31/8/2022, người tuổi Tuất được sao may mắn chiếu mệnh.

Con giáp này có tầm nhìn xa trông rộng nên tổng thể vận may tốt và có tương lai tươi sáng. Người tuổi này làm việc có tài, có tâm nên được cấp trên trọng dụng, khách hàng tin tưởng. Cũng nhờ vậy mà thu nhập của con giáp này sẽ dần tăng lên, giúp bản mệnh và gia đình có cuộc sống sung túc.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mạnh mẽ và luôn sống độc lập. Mọi độc hại gần như bất khả xâm phạm đối với người tuổi này. Những người này cũng luôn kiên trì vượt qua khó khăn, không hề nao núng hay nản trí.

Với các yếu tố đó, sau thứ Tư tuần này dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng bản mệnh vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng - Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi - tướng số cho biết, thời gian gần đây, người tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh nên thường phải “lên bờ xuống ruộng” với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy con giáp này dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn.

Với các yếu tố đó, sau thứ Tư tuần này dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng bản mệnh vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Thời gian tới, người tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.