Đúng 17h7p chiều nay (30/8), 3 con giáp xây dựng cơ ngơi bạc tỷ, may mắn ngập tràn, cầu gì cũng được, phát tài giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 08:05

Đúng 17h7p chiều nay (30/8), 3 con giáp phận số hưng thịnh, đại cát đại lợi, công việc hanh thông, làm ăn phát tài phát lộc.

Tuổi Dậu

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Dậu luôn được biết đến là người có tài năng và nghị lực phi thường. Dù ở đâu hay làm công việc nào, con giáp này luôn tận tâm tận lực, không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc hay buông xuôi.

Đúng 17h7p chiều nay (30/8), 3 con giáp xây dựng cơ ngơi bạc tỷ, may mắn ngập tràn, cầu gì cũng được, phát tài giàu khủng - Ảnh 1
Bản mệnh cũng được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, thời gian này, con giáp này chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của con giáp tuổi Dậu thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17h7p chiều nay (30/8), với sự hỗ trợ của Thần Tài và quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng được Thần Tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, thời gian này, con giáp này chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của con giáp tuổi Dậu thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất thông minh, có đầu óc nhạy bén. Con giáp này sở hữu đồng thời chỉ số EQ và IQ cao. Ngoài ra, bản mệnh cũng đủ nhanh nhẹn, dứt khoát, gọn gàng. Người tuổi Mão cần cù, chịu khó, làm việc gì cũng điềm đạm, không thích gây hiềm khích với ai.

Đúng 17h7p chiều nay (30/8), 3 con giáp xây dựng cơ ngơi bạc tỷ, may mắn ngập tràn, cầu gì cũng được, phát tài giàu khủng - Ảnh 2
Thời gian này, bản mệnh càng thể hiện được sự thông minh, khôn khéo trong đầu tư kinh doanh. Cũng bởi vậy mà người tuổi này ngày càng giàu có, phúc lộc hưởng không hết - Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Mão cũng không bốc đồng trong công việc, không làm gì khi bản thân không chắc chắn. Để tránh rủi ro, người tuổi này không đầu tư tiền vào cùng một chỗ mà sẽ đầu tư dàn trải.

Đúng 17h7p hôm nay (30/8), con giáp này có nguyên tắc trong đầu tư kinh doanh nên hứa hẹn sẽ sinh lời. Thời gian này, bản mệnh càng thể hiện được sự thông minh, khôn khéo trong đầu tư kinh doanh. Cũng bởi vậy mà người tuổi này ngày càng giàu có, phúc lộc hưởng không hết.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã sở hữu trí tuệ và bản lĩnh hơn người. Hơn nữa, con giáp này còn làm việc chăm chỉ, tận tâm, tận lực với công việc. Người tuổi Thìn luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao bởi những tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ, không biết mệt mỏi trong công việc.

Đúng 17h7p chiều nay (30/8), 3 con giáp xây dựng cơ ngơi bạc tỷ, may mắn ngập tràn, cầu gì cũng được, phát tài giàu khủng - Ảnh 3
 Được những tiền bối giúp đỡ cả về tài chính lẫn kinh nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Thìn thăng tiến không ngừng, cơ hội tăng lương, thăng chức nằm gọn trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17h7p ngày 30/8, người tuổi Thìn ra ngõ gặp Thần Tài, được quý nhân giúp đỡ, có cơ hội đổi đời nhanh chóng. Được những tiền bối giúp đỡ cả về tài chính lẫn kinh nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Thìn thăng tiến không ngừng, cơ hội tăng lương, thăng chức nằm gọn trong tầm tay.

Nhờ các mối quan hệ hữu hảo, bản mệnh cũng nhận được những việc làm thêm, cơ hội đầu tư hái ra tài lộc, tiền đếm mỏi tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa ngày mai (30/8), top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể

Đúng 12h trưa ngày mai (30/8), top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể

Đúng 12h trưa ngày mai (30/8), 3 con giáp phận số hưng thịnh, đại cát đại lợi, công việc hanh thông, làm ăn phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày 30/8 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 54 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 54 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục