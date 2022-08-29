Đúng giờ Tý ngày mai (30/8/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 18:05

Đúng giờ Tý ngày mai (30/8/2022), những con giáp này bước vào thời kỳ hoàng kim, làm đâu thắng đó.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi nói rằng, thời gian trước đây, vận trình của người tuổi Dậu không được thuận lợi. Cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Bản mệnh đôi khi cũng nản lòng về tình cảnh khổ sở trước mắt.

Đúng giờ Tý ngày mai (30/8/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng - Ảnh 1
Tử vi dự báo rằng, đúng giờ Tý ngày mai (30/8), vận thế của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, con giáp này sắp bước vào giai đoạn khổ tận cam lai. Tử vi dự báo rằng, đúng giờ Tý ngày mai (30/8), vận thế của người tuổi Dậu sẽ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp, tài vận và tình duyên.

Sự nghiệp và tiền tài của tuổi Dậu tăng lên như diều gặp gió, thu nhập của bản mệnh không ngừng tăng. Tuổi Dậu có thể "một bước lên tiên", hưởng cuộc sống đủ đầy hơn, không cần lo tới cái ăn cái mặc.

Tuổi Tuất

Đúng giờ Tý ngày 30/8, những người tuổi Tuất càng ngày càng may mắn, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Nhờ có ngôi sao may mắn chiếu đúng cung tài lộc, thời gian tới, người tuổi Tuất sẽ nhận ra, bản mệnh khắp nơi khắp chốn đều có thể được lợi lộc. Dù là công việc hay các mối quan hệ, mọi thứ đều xuôi chèo mát mái, dựa theo kế hoạch đã được định sẵn mà phát triển.

Đúng giờ Tý ngày mai (30/8/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng - Ảnh 2
Con giáp này cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi hanh thông. Với những người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng lớn còn kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, những người tuổi Tuất sẽ được sao Thái Âm chiếu mệnh, vận may thăng tiến đều đặn, mọi việc thuận buồm xuôi gió. Con giáp này cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ, công việc thuận lợi hanh thông. Với những người làm công ăn lương sẽ được tăng lương, thưởng lớn còn kinh doanh buôn bán sẽ phát đạt, giàu có.

Quan trọng nhất là đường tài vận càng đi càng sáng sủa, rất dễ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh quan trọng. Bởi vậy, người tuổi Tuất có thể phóng khoáng tin tưởng, lớn mật to gan làm theo lý tưởng của mình, nhất định có thể thu được thành công lớn.

Tuổi Tý

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Tý rất thông minh, điềm đạm trong mọi việc. Con giáp này có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Bản mệnh từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình. Người tuổi này giỏi tiết kiệm, không thích tiêu pha hoang phí. Con giáp này có tài trong việc đầu tư, kinh doanh.

Đúng giờ Tý ngày mai (30/8/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng - Ảnh 3
 Bản mệnh tin rằng nên tiêu tiền vào những nơi hữu ích và phải đầu tư thì mới sinh lời. Đương nhiên, con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

 

Những người cầm tinh con Chuột đầu tư kinh doanh một cách có lý trí, kế hoạch. Bản mệnh tin rằng nên tiêu tiền vào những nơi hữu ích và phải đầu tư thì mới sinh lời. Đương nhiên, con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái.

Mặt khác, người tuổi này cực kỳ sáng tạo, linh hoạt và biết cách lập kế hoạch. Bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Chính vì con giáp này rất tỉ mỉ trong việc lập kế hoạch nên chỉ cần được trao cơ hội, người cầm tinh con Chuột sẽ hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7 giờ sáng mai (30/8), 3 con giáp có số hưởng, giỏi đầu tư kinh doanh, dễ buôn may bán đắt, một bước thành đại gia tiền tỷ

Đúng 7 giờ sáng mai (30/8), 3 con giáp có số hưởng, giỏi đầu tư kinh doanh, dễ buôn may bán đắt, một bước thành đại gia tiền tỷ

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp có số may mắn, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, dễ dàng, sự nghiệp dễ gặt hái thành công vào đúng 7 giờ ngày 30/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 3 con giáp phát tài tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi ngày 30/8

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 31 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 8 giờ 1 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục