Kể từ ngày mai (30/8/2022), thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99% 3 con giáp này có lộc lá rũ rượt rủ nhau kéo về, sự nghiệp hanh thông, làm đâu thắng đó, không làm đại gia cũng thành tỷ phú

Thần đồng tiên tri nói rằng, những người tuổi Thân có bản tính thật thà, trung thực, không ưa thói nịnh hót, cuộc sống dẫu lúc này lúc kia gặp phải kẻ tiểu nhân, nhưng cuối cùng sẽ nhận về phúc báo. Con giáp này có tham vọng lớn, không thích sống an phận. Người tuổi này từ lâu đã lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình.

Kể từ ngày mai (30/8), trong lúc 1 số con giáp lao đao vất vả thì ngược lại, con giáp tuổi Thân lại khá thảnh thơi, công việc hanh thông, cuộc sống ít muộn phiền, mọi thứ đều phát triển theo hướng đi lên. Đặc biệt, con giáp này làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, những người chỉ làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương, hoặc kiếm được tiền từ nghề tay trái.

Kể từ ngày mai (30/8), trong lúc 1 số con giáp lao đao vất vả thì ngược lại, con giáp tuổi Thân lại khá thảnh thơi, công việc hanh thông, cuộc sống ít muộn phiền, mọi thứ đều phát triển theo hướng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, cuộc sống của người tuổi Mùi từ lúc sinh ra đã khá bình yên và nhàn hạ. Con giáp này vô lo, vô nghĩ. Những việc nhẹ nhàng, bình an luôn hiện hữu trong cuộc sống của bản mệnh. Người tuổi này là những người có đầu óc thông minh, con giáp này rất khéo léo trong việc xử lý, điều chỉnh những mối quan hệ của mình, mặc dù bản thân có thể không phải là người giỏi giao tiếp.

Kể từ ngày 30/8/2022, con giáp tuổi Tuất và sao Thái Tuế tạo nên “củng hợp Mộc cục”. Sự kết hợp này đại diện cho sự trói buộc, nhưng cũng là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của con giáp này. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở. Thời gian tới, giúp dương khí của bản mệnh càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định.

hời gian tới, giúp dương khí của bản mệnh càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có áp lực vì mang trên mình sự trói buộc nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất thông minh, điềm đạm trong mọi việc. Những người cầm tinh con Chuột giỏi tiết kiệm, không thích tiêu pha hoang phí. bản mệnh có tài trong việc đầu tư, kinh doanh.

Bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Chính vì người tuổi này rất tỉ mỉ trong việc lập kế hoạch nên chỉ cần được trao cơ hội, con giáp tuổi Tý sẽ hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ thứ Ba tuần này, người tuổi Tý đầu tư kinh doanh một cách có lý trí, kế hoạch. Con giáp này tin rằng bản mệnh nên tiêu tiền vào những nơi hữu ích và phải đầu tư thì mới sinh lời. Đương nhiên, những người tuổi này sẽ được Thần Tài ưu ái.

Mặt khác, người tuổi này cực kỳ sáng tạo, linh hoạt và biết cách lập kế hoạch. Bản mệnh không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Chính vì người tuổi này rất tỉ mỉ trong việc lập kế hoạch nên chỉ cần được trao cơ hội, con giáp tuổi Tý sẽ hoàn thành mục tiêu một cách xuất sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.