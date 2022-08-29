Đúng 2 ngày cuối tháng 8 (30, 31/8), các chuyên gia phong thủy chỉ đích danh 3 tuổi trúng số độc đắc, may mắn vượng phát, công danh đỏ ngút trời, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:00

Đúng 2 ngày cuối tháng 8 (30, 31/8), 3 con giáp sau đây đi đến đâu sẽ hưởng phước lành đến đó, có gì khó đã có quý nhân phù trợ, công việc hanh thông không phải lo nghĩ.

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, những người tuổi Thân sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Con giáp may mắn
Mang trong mình chính khí nên vận thế của con giáp này càng ngày càng hanh thông. Được quý nhân trợ giúp, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân nên công việc của con giáp này vô cùng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Bói tử vi cho hay, do được thần phật phù hộ nên trong 2 ngày cuối tháng 8 (30, 31/8), vận thế của người tuổi Thân sẽ nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng bởi âm khí vận xui. Mang trong mình chính khí nên vận thế của con giáp này càng ngày càng hanh thông. Được quý nhân trợ giúp, cộng thêm sự nỗ lực của bản thân nên công việc của con giáp này vô cùng thuận lợi. Bản mệnh sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn với quyền lợi và thu nhập cao hơn rất nhiều so với vị trí hiện tại.

Người tuổi Thân nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Với người tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời.

Tuổi Thìn

Sách tử vi - tướng số có viết, những người tuổi Thìn thông minh, tài trí hơn người. Không những thế, trong công việc, con giáp này luôn sáng tạo, không thích làm mọi chuyện theo lối mòn hoặc quá cứng nhắc. Người tuổi này có hướng đi riêng trong việc phát triển bản thân. Bản mệnh linh hoạt, có tài hùng biệt, có kỹ năng diễn đạt tốt. Con giáp này sống thực tế, không mơ mộng viển vông và là con giáp thực tế nhất trong 12 con giáp.

Con giáp may mắn
Tuy vậy, con giáp này đừng thấy thế mà nản lòng nhụt chí, kẻo bỏ lỡ cơ hội của bản thân. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8, người tuổi này nhận được cơ hội trong công việc, tài lộc nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Thìn có thể không được suôn sẻ do tác động ngoại cảnh. Tuy vậy, con giáp này đừng thấy thế mà nản lòng nhụt chí, kẻo bỏ lỡ cơ hội của bản thân. Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8, người tuổi này nhận được cơ hội trong công việc, tài lộc nhiều vô kể.

 

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ có thêm công việc, dự án mới. Những khoản đầu tư của bản mệnh bắt đầu sinh lời. Người làm lãnh đạo cũng gặp cộng sự giỏi, tìm ra hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. Con giáp may mắn này làm việc chăm chỉ, nỗ lực, đạt nhiều thành tích tốt, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, đức độ, sống có trách nhiệm. Con giáp này có tầm nhìn xa và luôn suy nghĩ, cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì. Bản mệnh giỏi làm việc độc lập hơn làm việc nhóm. Người tuổi này sống tự lập, không quen nhờ vả người khác.

Con giáp may mắn
Với những người làm kinh doanh thì nhiều khách hàng tìm đến với bản mệnh. Một số đối tác cũng liên hệ và ngỏ ý hợp tác với người tuổi này - Ảnh minh họa: Internet

2 ngày tới (30, 31/8), con giáp này thoát khỏi vận xui, tài vận bắt đầu khởi sắc. Thời gian tới, người tuổi Mùi nhận được thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Những người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được một công việc tốt hơn so với công việc hiện tại.

Thời điểm này, sự nghiệp của người cầm tinh con Dê có nhiều khởi sắc, bản mệnh được trọng dụng và được cấp trên tạo điều kiện để phát triển khả năng. Với những người làm kinh doanh thì nhiều khách hàng tìm đến với bản mệnh. Một số đối tác cũng liên hệ và ngỏ ý hợp tác với người tuổi này. Tuy nhiên cơ hội đến nhưng con giáp này cũng cần cân nhắc để lựa chọn cơ hội phù hợp đối với mình, chớ nên ôm đồm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong thời gian tới. Rất nhiều cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt để đổi đời nhé.

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