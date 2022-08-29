Đúng 9 giờ sáng mai (30/8), 3 con giáp sắp tới có được vận may tươi sáng, sự nghiệp thành công, thu bạc vàng đầy tay, giấc mơ giàu sang thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 09:30

Nhờ có Thần Tài che chở, quý nhân dẫn lối, đúng 9 giờ ngày 30/8/2022, 3 con giáp may mắn dưới đây tràn đầy sự may mắn, tài khoản nhảy vọt, nằm mơ thấy vàng, tỉnh giấc tiền ngập két.

Tuổi Thân

Sách tử vi - tướng số viết rằng, nhiều người tuổi Thân sinh ra đã được dự báo là có số giàu sang, trong tay nắm quyền lực. Con giáp này thông minh, có năng lực, biết tạo nên nghiệp lớn khiến mọi người nể phục. Bản mệnh có sự quyết đoán, cầu tiến và kiên định nên nắm chắc thành công trong tay.

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Thân trong thời gian qua có thể đã phải suy nghĩ hơi nhiều về vấn đề tiền bạc vì tài vận của bản mệnh chưa đến. Nhưng chỉ cần chờ 24 tiếng nữa, con giáp này sẽ thấy công việc của mình có nhiều khởi sắc. Bên cạnh công việc chính, những người cầm tinh con Khỉ sẽ nhận được rất nhiều công việc phù hợp với năng lực và kiếm được những khoản tiền kha khá. Với những người tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán, đây sẽ là khoảng thời điểm bản mệnh cực kỳ bận rộn, làm không hết việc và có được nguồn thu nhập dồi dào.

Đúng 9 giờ sáng mai (30/8), 3 con giáp sắp tới có được vận may tươi sáng, sự nghiệp thành công, thu bạc vàng đầy tay, giấc mơ giàu sang thành hiện thực - Ảnh 1
Bên cạnh công việc chính, những người cầm tinh con Khỉ sẽ nhận được rất nhiều công việc phù hợp với năng lực và kiếm được những khoản tiền kha khá. Với những người tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán, đây sẽ là khoảng thời điểm bản mệnh cực kỳ bận rộn, làm không hết việc và có được nguồn thu nhập dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thầy phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Mão là đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bản mệnh có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Đúng 8 giờ sáng mai (30/8), người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với bản mệnh. Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Đúng 9 giờ sáng mai (30/8), 3 con giáp sắp tới có được vận may tươi sáng, sự nghiệp thành công, thu bạc vàng đầy tay, giấc mơ giàu sang thành hiện thực - Ảnh 2
Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, con giáp này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo Thần số học, những người tuổi Ngọ có nghị lực sống vững vàng, luôn cố gắng vươn lên để đạt những điều mà mình mong muốn. Dù cho khó khăn xuất hiện, con giáp này cũng không đầu hàng.

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 8 giờ ngày 30/8/2022, vận số người tuổi Ngọ như cá gặp nước, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Đặc biệt, càng bước vào thời điểm tài vận này thì tuổi Ngọ sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Trong thời gian tới, những người cầm tinh con Ngựa sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc.

Đúng 9 giờ sáng mai (30/8), 3 con giáp sắp tới có được vận may tươi sáng, sự nghiệp thành công, thu bạc vàng đầy tay, giấc mơ giàu sang thành hiện thực - Ảnh 3
Càng bước vào thời điểm tài vận này thì tuổi Ngọ sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vận cho đến đời sống tinh thần đều bước lên một tầm cao mới. Trong thời gian tới, những người cầm tinh con Ngựa sẽ tìm được cơ hội phát tài, đổi đời trong một nốt nhạc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay, thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp rũ bỏ lớp áo xui xẻo, tiền bạc rủng rỉnh, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ

Cuối ngày hôm nay, thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp rũ bỏ lớp áo xui xẻo, tiền bạc rủng rỉnh, công danh sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ

Cuối ngày hôm nay, thứ Hai ngày 29/8/2022, 3 con giáp phát tài nhất, phát tài phát lộc, thật đáng ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 12 con giáp tử vi ngày 30/8

TIN MỚI NHẤT

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 29 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 59 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 8 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục