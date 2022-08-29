Thần tài báo mộng giàu sang: Qua hết đêm nay (29/8), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, chỉ cần ngồi rung đùi cũng gặt hái được khối tài lộc

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 06:25

Qua hết đêm nay (29/8), 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, công danh thuận lợi, muốn gì được nấy.

Tuổi Sửu

Cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ thời gian tới chính là người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của người cầm tinh con Trâu vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy".

Thần tài báo mộng giàu sang: Qua hết đêm nay (29/8), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, chỉ cần ngồi rung đùi cũng gặt hái được khối tài lộc - Ảnh 1
Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, con giáp này có thể vượt qua thách thức của công việc và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc. Với sự tự tin, tinh thần cầu tiến, ý chí kiên định, con giáp này có thể vượt qua thách thức của công việc và đạt được thành công lớn, tài lộc ngày một dồi dào.

Tử vi dự báo rằng vận trình của người tuổi Sửu khi qua đêm nay (29/8), được quan hệ tương sinh với Thái Tuế và được nhiều cát tinh chiếu mạng hỗ trợ rất nhiều. Với sự thông minh và hành xử khéo léo, bản mệnh có thể giải quyết công việc cũng như khắc phục khó khăn một cách dễ dàng.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân bẩm sinh đã thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ. Con giáp này giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với bất kỳ ai.

 

Thần tài báo mộng giàu sang: Qua hết đêm nay (29/8), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, chỉ cần ngồi rung đùi cũng gặt hái được khối tài lộc - Ảnh 2
Qua đêm nay (29/8), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Bản mệnh vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thân cũng là người kiên trì, kiên định với mục tiêu mà bản mệnh đặt ra cho mình. Người tuổi này rất giỏi trong việc thích nghi với các tình huống và có thể xử lý tốt áp lực. Qua đêm nay (29/8), người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, công việc dần khởi sắc. Bản mệnh vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc.

 

Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lợi nhuận nhờ đó cũng tăng lên. Song bên cạnh đó, con giáp này cũng cần chú ý sức khỏe. Bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến phổi, đường tiêu hóa.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho biết, trong thời gian tới, con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, đặc biệt là trong phương diện tiền bạc. Những người làm kinh doanh, đầu tư sẽ thu về lợi nhuận cao.

Thần tài báo mộng giàu sang: Qua hết đêm nay (29/8), 3 con giáp khổ ải qua đi, xui rủi tan biến, chỉ cần ngồi rung đùi cũng gặt hái được khối tài lộc - Ảnh 3
 Thời gian tới, tuổi Dần có thể đầu tư vào bất động sản để tiền đẻ ra tiền. Đây chính là thời điểm bản mệnh vô cùng may mắn về tài chính, tiền bạc, đừng bỏ lỡ cơ hội này - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như thời gian qua một số người tuổi Dần bị vận xui kìm kẹp, không được công thành danh toại như ý thì qua đêm nay (29/8), con giáp này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, những người cầm tinh con Hổ nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội trời cho và gặt hái thành công.

Nếu theo nghiệp kinh doanh, người tuổi Dần sẽ buôn may bán đắt. Là người làm công ăn lương thì cũng được cấp trên đánh giá cao, thăng quan tiến chức, tăng lương có thưởng. Đặc biệt, thời gian tới, tuổi Dần có thể đầu tư vào bất động sản để tiền đẻ ra tiền. Đây chính là thời điểm bản mệnh vô cùng may mắn về tài chính, tiền bạc, đừng bỏ lỡ cơ hội này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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