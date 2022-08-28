Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 29/8/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 19:00

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 29/8/2022, 3 con giáp này chuẩn bị đón nhận vô vàn may mắn cả về tài lộc và tình cảm.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách thẳng thắn, kiên định và có ý chí mạnh mẽ trong cuộc sống. Con giáp này luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống ấm êm sung túc. Trong thời gian qua, bản mệnh đã đối mặt với nhiều khó khăn thử thách nhưng với bản lĩnh trời cho, không có gì có thể khiến bản mệnh gục ngã.

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 29/8/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang - Ảnh 1
 Đặc biệt là người tuổi Dần sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ ngày mai (29/8), cuộc sống tuổi Dần sẽ có chuyển biến đặc biệt. Đặc biệt là người tuổi Dần sẽ có cơ hội gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh làm giàu. Đối với những người đang trong giai đoạn đầu tư thì đây là giai đoạn lấy lại những gì đã mất.

Từ thời gian này trở về sau, cuộc sống tình cảm của con giáp tuổi Dần viên mãn hạnh phúc, càng vui vẻ thì tài lộc càng đến nhiều hơn. Dự kiến con giáp này dư sức xây dựng cuộc sống hưng thịnh mà mình mong chờ từ lâu, tiền có tình có, nhìn chung mọi thứ đều rất viên mãn, đầy đủ.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tuy hơi hiền lành nhưng nội lực của con giáp này rất mạnh mẽ. những người cầm tinh con Lợn có suy nghĩ độc lập, nỗ lực hết mình để cải thiện cuộc sống khiến cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 29/8/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang - Ảnh 2
 Bản mệnh cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi vốn là người không tranh đấu không màng danh lợi với tiền bạc nên không vội vàng kiếm tiền. Tuy nhiên trong thời gian tới, vận may về tiền bạc giúp con giáp tuổi Hợi kiếm được khá nhiều tài lộc. Bản mệnh cũng có cơ hội để từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình và ngày càng tiến gần đến mục tiêu mà mình đã định hơn.

Trong thời gian tới, người tuổi Hợi có không gian phát triển tốt hơn, vận đào hoa cũng len lói tin vui nếu độc thân sẽ có ý trung nhân. Nếu có đôi có cặp thì thêm phần gắn kết viên mãn.

Tuổi Tỵ

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Tỵ có lòng tự tôn mạnh mẽ, tính cách ít nói và biết nhẫn nhịn. Con giáp này không thích tiết lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết nhưng theo đuổi sự hoàn hảo.

Chuyên gia tử vi chỉ rõ từ ngày 29/8/2022, 3 tuổi vận đỏ như son 'vượt vũ môn hóa rồng', công danh sự nghiệp thăng tiến, của cải thi nhau ùa vào nhà, tậu ngay biệt thự, xe sang - Ảnh 3
Từ ngày 29/8/2022, có thể nói người tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Con giáp này ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bản mệnh nghiêm túc thực hiện kế hoạch và nỗ lực để đạt được mục tiêu. Con giáp tuổi Tỵ cũng rất tốt với bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ người khác nên rất được lòng người. Từ ngày 29/8/2022, có thể nói người tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Con giáp này ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

Thời vận của tuổi Tỵ đến trong ngày mai, cuộc đời của con giáp này như bước sang một trang mới. Bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của người cầm tinh con Rắn kéo dài liên tiếp. Nếu bản mệnh có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa. Thời điểm này, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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