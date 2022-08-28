Đúng 12 giờ trưa mai (29/8), 3 con giáp này ôm tiền tỷ trong tay, khai thông bế tắc, cuộc sống lên hương, muốn nghèo cũng khó

Tử vi 12 con giáp dự báo, đúng 12 giờ trưa mai (29/8), là thời điểm may mắn rực rỡ với con giáp này. Thần Tài đem tới cho bản mệnh không ít cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi người tuổi này mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Thầy phong thủy nói rằng, người tuổi Dậu rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc.

Sự nghiệp và công việc làm ăn của người tuổi Dậu khởi sắc hơn rất nhiều, không còn khó khăn, căng thẳng nữa. Mọi chuyện của con giáp tuổi Dậu đều tốt đẹp hơn, không chỉ kiếm tiền tốt mà còn có thể gặp được mối lương duyên tốt đẹp. Bản mệnh có thể làm cho cuộc sống của mình sung túc hơn từng ngày.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Thìn thời gian qua phải chịu nhiều vất vả nhưng đúng 12 giờ ngày 29/8, công sức của con giáp này sẽ được bù đắp xứng đáng.

Thời gian tới, do được trời Phật phù hộ, sự nghiệp của người tuổi Thìn thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh luôn có tham vọng và muốn xây dựng một cuộc sống sung túc cho riêng mình cho nên những người cầm tinh con Rồng không ngừng nỗ lực để đạt được điều đó. Thời gian tới, do được trời Phật phù hộ, sự nghiệp của người tuổi Thìn thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Bản mệnh chỉ cần cố gắng hơn nữa chắc chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tuổi Dần

sách tử vi - tướng số viết rằng, trời sinh những người tuổi Dần đều có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng con giáp này không khi nào đầu hàng trước số phận.

Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể cá kiếm được khối tài sản to lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian qua tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định. Nhưng đúng 12 giờ thứ Hai tuần sau là khoảng thời gian may mắn nhất của tuổi Dần. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể cá kiếm được khối tài sản to lớn.

Trong khoảng thời gian này, dù bản mệnh không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến thời gian tới, cuộc sống người tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.