Kể từ 6h sáng mai (29/8), 3 con giáp có mệnh trúng số độc đắc, được sao may mắn chiếu mệnh, cơ hội đổi đời giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 16:12

Kể từ 6h sáng mai (29/8), 3 con giáp may mắn phúc khí dồi dào, tiền tài dư dả, sống trong nhung gấm, lụa là.

Tuổi TÝ

 

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, từ 6 giờ sáng mai (29/8), người tuổi Tý sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc dồi dào, công việc và cuộc sống thuận lợi. Có thể nói, trong số 12 con giáp thì người tuổi này là con giáp thích tiền, yêu tiền và tham tiền số 1. Bản mệnh có thể làm bất cứ việc gì, có thể bỏ mặc tất cả chỉ để làm ra tiền.

Trong thời gian tới, những người cầm tinh con Chuột sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi. Ngoài ra, bản mệnh cũng sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn nữa với những khoản tiền thưởng không nhỏ. Thế nên con giáp này hãy tận dụng tốt cơ hội trong thời điểm tài vận này nhé.

con giáp may mắn
Ngoài ra, bản mệnh cũng sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn nữa với những khoản tiền thưởng không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong thời gian qua do bị khắc tinh áp chế nên vận thế của người tuổi Tuất không được thuận lợi nhưng sau 6 giờ ngày 29/9 do gặp đúng thời vận nên vận thế của con giáp này bừng bừng khởi sắc.

Người tuổi Tuất vốn thông minh, năng lực kiếm tiền cũng rất tốt. Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian này, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ. Đây cũng là tiền đề vững chắc cho tài vận bùng phát của người tuổi Tuất.

con giáp may mắn
Chỉ cần con giáp này phát huy được sở trường của bản thân cũng như nắm bắt được các cơ hội phát tài trong thời gian này, chắc chắn sẽ kiếm về được số tiền không nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sách tử vi - tướng số có viết, con giáp tuổi Tý vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, người tuổi này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Tỵ thời gian tới có thể nói là dẫn đầu. Con giáp này có thành tích làm giàu tốt nhất trong thời gian tới. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn người tuổi Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa.

con giáp may mắn
 Đây là giai đoạn người tuổi Tỵ có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của bản mệnh ngày càng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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