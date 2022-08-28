Trúng số độc đắc vào 12h trưa mai (29/8), 3 tuổi cầu được ước thấy đi đàng Đông hốt vàng, đi đàng Tây hốt bạc, gắt hái nhiều niềm vui tài lộc

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 08:45

Tử vi cho hay, vào 12h trưa mai (29/8) có những con giáp dưới đây gặt hái được nhiều thành công trên con đường công danh, tài lộc.

Tuổi Dậu

Theo Thần số học, Trời sinh người tuổi Dậu chính là những người thông minh, tài giỏi, có thể tự chủ cuộc sống của mình và không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Ngay từ khi còn nhỏ, con giáp này luôn là những đứa trẻ khiến bố mẹ và người thân tự hào vì khả năng độc lập và cách ứng xử khéo léo. Tuy nhiên, khi trưởng thành, bản mệnh lại gặp khá nhiều khó khăn trong con đường sự nghiệp, tài chính và phải khi bước vào thời trung vận, cuộc sống của người cầm tinh con Gà mới thực sự thăng hoa.

Trúng số độc đắc vào 12h trưa mai (29/8), 3 tuổi cầu được ước thấy đi đàng Đông hốt vàng, đi đàng Tây hốt bạc, gắt hái nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh 1
Vào thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trong những giai đoạn trước đó, không phải cuộc đời tuổi Dậu chỉ toàn là màu đen mà vẫn có những khoảng sáng, điển hình là vào 12h trưa mai (29/8). Vào thời điểm này, vận may của bản mệnh bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh có thể kí kết được một vài hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Vào thời điểm đại vận này, vận may của người tuổi Dậu đến liên tiếp, công việc thuận buồm xuôi gió, chuyện gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp leo lên một tầm cao mới, thời gian tới có khả năng người tuổi Dậu sẽ thu lợi lớn, phúc chồng phúc nghênh tiếp. Hơn thế nữa, con giáp này sẽ gặp được đối tượng ưng ý, nếu biết nắm bắt có thể sẽ trở thành bạn đời trăm năm.

Tuổi Mùi 

Trúng số độc đắc vào 12h trưa mai (29/8), 3 tuổi cầu được ước thấy đi đàng Đông hốt vàng, đi đàng Tây hốt bạc, gắt hái nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh 2
Con giáp này tính tình cương trực, ngay thẳng, thật thà. Bản mệnh luôn sống hướng về gia đình, là những người nhân ái và rất quan tâm đến người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Mùi rất trung thành, hoạt bát và dễ gần. Con giáp này tính tình cương trực, ngay thẳng, thật thà. Bản mệnh luôn sống hướng về gia đình, là những người nhân ái và rất quan tâm đến người khác. Người tuổi này luôn muốn lan toả nguồn năng lượng tích cực tới mọi người, mở ra những mối nhân duyên tốt đẹp.

Sau 12 giờ trưa mai (29/8), người tuổi Mùi sẽ có bước tiến rõ rệt trong vận trình. Đường tài lộc hanh thông hơn, người tuổi này nhìn chung làm gì cũng có nhiều phần thuận lợi hơn trước, được Thần Tài chiếu cố. Vốn là người chăm chỉ chịu khó không ngại khổ, nay có thêm sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của tuổi Mùi sẽ ngày một thăng tiến.  

Tuổi Tỵ

Sách tử vi - tướng số cho biết, con giáp tuổi Tỵ được biết đến là những người bẩm sinh đã có phúc, rất có tướng mạo, khí chất tinh anh độc nhất vô nhị và đặc biệt rất quan tâm đến những người xung quanh. Thời gian trước, không may có hung tinh “Huyết Đao” và “Hóa Lộc” trong cung Quan Lộc nên sự nghiệp không có tiến triển, hơn nữa tiểu nhân xung quanh liên tục gây khó dễ nên trong lòng cũng thấp thỏm không yên.

Trúng số độc đắc vào 12h trưa mai (29/8), 3 tuổi cầu được ước thấy đi đàng Đông hốt vàng, đi đàng Tây hốt bạc, gắt hái nhiều niềm vui tài lộc - Ảnh 3
Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần con giáp này tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo - Ảnh minh họa: Internet

Từ 12 giờ trưa ngày mai (29/8), người tuổi Tỵ có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu trong. Con giáp này hãy phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Người tuổi Tỵ làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bản mệnh sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần con giáp này tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo. Nếu có thời gian rảnh rỗi, những người cầm tinh con Rắn có thể học thêm các kiến thức mới, mở mang tầm nhìn cho mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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