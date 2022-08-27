Tử vi 3 ngày tới (28, 29, 30/8), những con giáp này được vận đổi đời, vạn sự hanh thông, dễ trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 18:05

Tử vi 3 ngày tới (28, 29, 30/8), những con giáp này vận trình đặc biệt suôn sẻ, biết nắm bắt cơ hội sẽ tạo nên bước tiến lớn.

Tuổi Thân

Bước vào 3 ngày tới, theo tử vi, vận may của người tuổi Thân sẽ tăng lên nhiều so với thời gian trước. Đây là lúc bản mệnh có thể gặp được cơ hội đem về khoản thu nhập lớn. Người chớp được thời cơ và tận dụng triệt để sẽ làm nên được sự khác biệt lớn.

Tử vi 3 ngày tới (28, 29, 30/8), những con giáp này được vận đổi đời, vạn sự hanh thông, dễ trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Theo tử vi, bản mệnh còn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân chỉ đường đưa lối, chút rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra cũng sẽ nhanh chóng được xử lý - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, vận trình trong thời gian này của những chú Khỉ rất suôn sẻ, đặc biệt việc có liên quan đến tiền. Theo tử vi, bản mệnh còn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân chỉ đường đưa lối, chút rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra cũng sẽ nhanh chóng được xử lý.

Lời khuyên dành cho con giáp này trong 3 ngày này chính là cẩn trọng hơn trước khi quyết định cho ai đó vay tiền, dù là người thân thiết đến đâu. Bản mệnh cần cân nhắc đến khả năng tài chính của bản thân, lý do vay mượn của đối phương và khả năng chi trả, tránh vì giúp người mà tự đưa mình vào tình huống khó xử.

Tuổi Ngọ 

Những người sinh năm Ngọ sống cởi mở và không thích cầu kỳ. Bản mệnh thường là những người không gặp biến cố lớn trong đời, tuổi trẻ có thể trắc trở hơn do bản thân tự mình muốn khám phá nhiều điều mới. 

Tử vi 3 ngày tới (28, 29, 30/8), những con giáp này được vận đổi đời, vạn sự hanh thông, dễ trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm - Ảnh 2
Đặc biệt, người tuổi Ngọ có thể thu về khoản thu lớn, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày tới sẽ là khoảng thời gian con giáp này rủng rỉnh tiền bạc, làm ăn phát đạt, tiền bạc không lo. Theo tử vi, người tuổi Ngọ sẽ có chiều hướng phát triển tốt lên. Cụ thể, được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp của con giáp này sẽ khởi sắc, công việc làm ăn phát đạt. Đặc biệt, người tuổi Ngọ có thể thu về khoản thu lớn, tài lộc vượng phát. Điều quan trọng con giáp này cần nhớ là nắm bắt cơ hội tốt và làm việc chăm chỉ, không chủ quan. 

Tuổi Thân 

Tử vi 12 con giáp cho hat, những người tuổi Thân không chỉ khéo léo trong giao tiếp mà còn là những người rất có tài hùng biện, thuyết phục.

Tử vi 3 ngày tới (28, 29, 30/8), những con giáp này được vận đổi đời, vạn sự hanh thông, dễ trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm - Ảnh 3
Người tuổi Thân trời sinh thông minh, nhanh nhẹn. Họ không chỉ khéo léo trong giao tiếp mà còn là những người rất có tài hùng biện, thuyết phục - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân trời sinh thông minh, nhanh nhẹn. Họ không chỉ khéo léo trong giao tiếp mà còn là những người rất có tài hùng biện, thuyết phục. Họ có thể khiến người khác cảm thấy hài lòng, vui vẻ thuận theo ý kiến của họ. Người tuổi này cũng rất biết nghĩ, nhìn sự việc với tầm nhìn xa.

Theo tử vi, cuộc sống của người tuổi này sẽ ngày càng suôn sẻ hơn trong 3 ngày tới. Con giáp này đã rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt và tích lũy được nhiều hơn trong thời gian này. Người tuổi Thân hứa hẹn sẽ đạt được nhiều tiến bộ trong 3 ngày này, may mắn vây quanh bản mệnh.  

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 28/7 tử vi ngày 29/7 tử vi ngày 30/7

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia