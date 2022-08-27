Tử vi 12 con giáp có nói, đúng 16h30 ngày mai (28/8), những người tuổi Ngọ gặp thời đổi vận, cuộc sống thêm nhiều may mắn. Bản mệnh có nguồn tài chính dư giả, làm ăn thuận lợi, mưu sự tất thành. Trong thời gian tới, con giáp này được Thần Tài chiếu cố nên tài lộc nở rộ.

Trong ngày 28/7 này, những người tuổi Dần sẽ gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian bản mệnh của con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mở ra nhiều cơ hội rất đáng để thử sức.

Với người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi sẽ phải chịu vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời. Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân.

Người tuổi Dần nếu đang làm công ăn lương có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, chỉ cần cố gắng thì sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Mão vốn là những người tài giỏi, thông minh, con giáp này vốn tự lập, và cũng là người hiểu chuyện, biết thông cảm và luôn giàu tình cảm, nên xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố.

Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước đây, tuổi Mão cũng giống như những con giáp khác, cũng đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, nhưng họ vẫn kiên cường và lạc quan trong mọi hoàn cảnh để tiến về phía trước. Thời gian qua không quá may mắn suôn sẻ nhưng tuổi Mão vẫn luôn vững tâm, biết án binh bất động đúng lúc, biết phát huy tiềm năng đúng chỗ, nhờ vậy mà từ 16h30 ngày 28/8 con giáp này sẽ gặt hái được "quả ngọt".

Sự nghiệp tuổi Mão đang có bước thay đổi bất ngờ, đây là cơ hội tốt để tuổi Mão nắm bắt và phát huy, nếu may mắn thì con đường công danh của bản mệnh sẽ thăng hoa vượt trội. Những dự định còn dang dở trong thời gian qua sẽ được thực hiện và gặt hái được thành công tốt đẹp. Người tuổi Mão sẽ tìm ra con đường tương lai tươi đẹp, giúp cuộc sống về sau sung túc viên mãn không ngờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.