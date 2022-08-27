Kể từ ngày mai (28/8), những con giáp không có duyên với trúng số, tự lực làm giàu, tay trắng dựng nên cơ nghiệp, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 08:00

Kể từ ngày mai (28/8), 3 con giáp này sẽ trúng quả, tiền bạc vào như nước, tài vận ngày càng khởi sắc, cầu được ước thấy, cực kì giàu có.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, những người tuổi Sửu mang tính cách khá trầm tính, con giáp này nói ít, làm nhiều. Bản mệnh là con giáp sống có trách nhiệm với gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Khi gặp khó khăn, người tuổi này sẵn sàng đứng mũi chịu sào chứ không trốn tránh trách nhiệm.

Trong cuộc sống, người tuổi này được nhiều người quý mến. Thời gian trước, sự nghiệp của con giáp này có phần chững lại do tác động của ngoại cảnh. Tuy nhiên, kể từ ngày mai (28/8), những người cầm tinh con Trâu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình. Bản mệnh sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của con giáp này thời gian tới khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên bản mệnh làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Kể từ ngày mai (28/8), những con giáp không có duyên với trúng số, tự lực làm giàu, tay trắng dựng nên cơ nghiệp, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 1
Vận trình của con giáp này thời gian tới khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên bản mệnh làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thần số học cho hay, người tuổi Thân vốn tài giỏi, thông minh, vì vậy thời gian tới, được xem như là giai đoạn hoàng kim để con giáp này nắm bắt mọi thứ và đổi đời. Dự kiến, những người cầm tinh con Khỉ chuẩn bị tinh thần đón hỷ sự, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không những thế còn có hướng đi mới trong tương lai.

Tử vi 12 con giáp cho hay, thời gian gần đây, người tuổi Thân không được sao tốt chiếu mệnh cộng thêm bản mệnh có tiểu nhân cản đường, quậy phá nên thường phải "lên bờ xuống ruộng" với những thăng trầm của cuộc đời. Song, nhờ vậy con giáp này dần rèn luyện được cho mình ý chí phấn đấu, tự tin hơn, chín chắn hơn hẳn. Với các yếu tố đó, thời gian tới đây, dù rằng vẫn phải đối diện với chút sóng gió vì tam tai nhưng người tuổi này vẫn vững tâm vượt qua và lội ngược dòng. Kể từ ngày 28/8/2022, con giáp tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn.

Kể từ ngày mai (28/8), những con giáp không có duyên với trúng số, tự lực làm giàu, tay trắng dựng nên cơ nghiệp, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 2
Kể từ ngày 28/8/2022, con giáp tuổi Thân hoàn toàn có thể đổi đời trong một nốt nhạc, cuộc sống lẫn sự nghiệp và tài vận đều viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Sách tử vi - tướng số viết rằng, trời sinh những người tuổi Ngọ vốn có tinh thần lạc quan, thích tự do sáng tạo và không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ ai. Bề ngoài con giáp này có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, người tuổi này luôn biết suy nghĩ và yêu thương gia đình của mình.

Tử vi học có nói, đa số người tuổi Ngọ đều phải sống xa gia đình thì mới mong tạo dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định. Kể từ ngày mai (28/8), những người cầm tinh con Ngựa sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng luôn bên cạnh giúp đỡ. Bước vào thời điểm tài vận này, vận may của người tuổi này lại càng bùng nổ hơn, khi bản mệnh sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ của người tuổi này.

Kể từ ngày mai (28/8), những con giáp không có duyên với trúng số, tự lực làm giàu, tay trắng dựng nên cơ nghiệp, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 3
 Kể từ ngày mai (28/8), những người cầm tinh con Ngựa sẽ gặp được nhiều may mắn, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng luôn bên cạnh giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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