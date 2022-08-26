Kể từ ngày mai (27/8), 'Bồ Tát Quan Âm gia hộ', những con giáp sau chính thức hết khổ, có trong tay bạc tỷ, mua nhà, sắm xe liên tục

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 18:00

Kể từ ngày mai (27/8), 3 con giáp này sẽ nhận được phúc lộc trời ban, làm gì cũng thành công thuận lợi, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Thìn

Theo các chuyên gia phong thủy, con giáp tuổi Thìn là những người có năng lực, làm việc gì cũng giải quyết gọn ghẽ và có khả năng quản lý tiền bạc tương đối tốt.

Kể từ ngày mai (27/8), 'Bồ Tát Quan Âm gia hộ', những con giáp sau chính thức hết khổ, có trong tay bạc tỷ, mua nhà, sắm xe liên tục - Ảnh 1
Cung Quan lộc có cát tinh soi chiếu, báo hiệu tiền tài vượng phát trong thời gian tới. Con giáp này có thể sẽ gặp phải chút trắc trở, thử thách người có năng lực giải quyết vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (27/8), người tuổi Thìn sẽ có sự biến chuyển bất ngờ trong vận trình. Cung Quan lộc có cát tinh soi chiếu, báo hiệu tiền tài vượng phát trong thời gian tới. Con giáp này có thể sẽ gặp phải chút trắc trở, thử thách người có năng lực giải quyết vấn đề. Tuy nhiên một khi vượt qua được, tài lộc của bản mệnh sẽ ngày càng gia tăng.

Một số người cầm tinh con Rồng sẽ đặc biệt gặp may mắn hơn khi có được sự giúp đỡ của quý nhân. Theo tử vi, quý nhân sẽ mang đến cơ hội kiếm tiền và phát triển sự nghiệp cho những chú Rồng. Trong bất kỳ mối quan hệ với ai cũng nên khéo léo hơn, suy nghĩ kỹ trước khi hành động; chớ thấy vất vả mà nản lòng, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, thời gian tới nhờ có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Dần kiếm tiền dễ dàng, đường tài lộc vô cùng suôn sẻ. Chỉ cần bản mệnh sẵn sàng làm việc chăm chỉ, càng bỏ ra nhiều sẽ càng được đền đáp xứng đáng.

Kể từ ngày mai (27/8), 'Bồ Tát Quan Âm gia hộ', những con giáp sau chính thức hết khổ, có trong tay bạc tỷ, mua nhà, sắm xe liên tục - Ảnh 2
Từ ngày mai, những người cầm tinh con Hổ sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sắp tới bản mệnh sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, có khả năng mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, người tuổi Dần khó khăn đủ đường, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều gặp trắc trở, nhưng con giáp này chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn nỗ lực cố gắng từng ngày với hy vọng mọi thứ sẽ đến ngày tốt đẹp hơn. Từ ngày mai, những người cầm tinh con Hổ sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sắp tới bản mệnh sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới, có khả năng mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Tử vi dự đoán, người tuổi này hứa hẹn cũng rất thuận lợi, mọi vấn đề đều tìm được cách giải quyết ổn thỏa, có khả năng được thăng chức, tăng lương. Hãy nắm bắt cơ hội và thể hiện thật tốt, đồng thời có thể sử dụng sức mạnh của cả nhóm để đạt được mục tiêu của mình. Về tình cảm, người độc thân nên năng động hơn, tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn; người gia đình biết giữ ranh giới với các mối quan hệ khác giới.

Tuổi Dậu

Sách tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Dậu vốn có chí tiến thủ, kiên trì chờ đợi thời cơ đến với mình. Đa số con giáp này không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng bản mệnh lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Kể từ ngày mai (27/8), 'Bồ Tát Quan Âm gia hộ', những con giáp sau chính thức hết khổ, có trong tay bạc tỷ, mua nhà, sắm xe liên tục - Ảnh 3
Thời gian qua, người cầm tinh con gà có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng từ ngày 27/8 nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, có rất nhiều người tuổi Dậu công thành danh toại sớm hơn người khác, con giáp này không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên cũng có đôi lúc người tuổi Tỵ vẫn gặp phải nhiều khó khăn, dù vậy nhưng bản mệnh chưa bao giờ nản chí, mà lại càng nỗ lực mạnh mẽ hơn bao giờ.

Thời gian qua, người cầm tinh con gà có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng từ ngày 27/8 nay đã khác, vận may nằm trong tay, chỉ cần phát huy là có thể thăng hoa. Thời gian này, người tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, được giúp đỡ để tháo gỡ những vấn đề tưởng chừng như không thể giải quyết được. Từ giai đoạn này trở đi, bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, có thể sẽ đổi đời trong một nốt nhạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bắt đầu từ 9 giờ sáng mai (27/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Bắt đầu từ 9 giờ sáng mai (27/8), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình thuận lợi khiến ai cũng phải ganh tị

Tử vi con giáp dự đoán, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày mai (27/8), có 3 con giáp ngập tràn may mắn, sự nghiệp thăng tiến, kiếm được nhiều tiền.

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