Sau 14 giờ ngày mai (27/8), 'số trời đã định', 3 tuổi có căn phú quý, được hưởng lộc trời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Sau 14 giờ ngày mai (27/8) các con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp đỡ nên liên tục rước tài lộc về nhà. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn nhất đó hay không nhé?

Tuổi Tý Các chuyên gia phong thủy nói rằng, sau 14 giờ ngày mai (27/8), chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài - Ảnh minh họa: Internet Trong thời điểm tài vận này, con giáp này có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Tuổi Sửu Tử vi 12 con giáp cho biết, những người tuổi Sửu sẽ có phúc khí dồi dào vào thời gian tới, con giáp này hứa hẹn sẽ thoát khỏi vận rủi, kém may mắn trong sự nghiệp, phất lên nhanh chóng trong sự nghiệp.

Một số người tuổi Sửu do vận đào hoa kéo đến, những người còn độc thân chăm chỉ tham gia các buổi tiệc, hội họp sớm tìm được nửa kia - Ảnh minh họa: Internet Thời gian này, những người cầm tinh con Trâu cũng có tình yêu trọn vẹn, gia đình yên ấm. Một số người tuổi Sửu do vận đào hoa kéo đến, những người còn độc thân chăm chỉ tham gia các buổi tiệc, hội họp sớm tìm được nửa kia. Người tuổi Sửu có quý nhân trợ lực, ví dụ làm mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối se duyên, khiến cho đường tình duyên có những bước chuyển biến tích cực, có không ít cơ hội đón hỉ sự trong năm. Tuổi Dần Sách tử vi - tướng số viết rằng, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. con giáp này cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của người tuổi này trước đây sẽ sinh lời - Ảnh minh họa: Internet Sau 14 giờ thứ 7 tuần này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của người tuổi này trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến. Bản mệnh được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng. Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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