Với người làm đầu tư, bản mệnh nên thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Người tuổi này nên hiểu được đâu là thế mạnh của mình và phát huy rất đúng thời điểm. Sự chăm chỉ của con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những nguời tuổi Thìn vốn là con giáp may mắn trong ngày mai (27/8), do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Con giáp này nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Thời gian tới, con giáp tuổi Tý bước vào hạn Tam tai, nhưng lại được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, đúng 13 giờ ngày 27/8/2022, tuy gặp khó khăn nhưng sự vươn lên của con giáp này lại đạt được thành quả nhất định.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để người tuổi Thìn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới. Nếu có tình cảm với ai, hãy bày tỏ một cách chân thành, bởi biết đâu đối phương cũng chỉ chờ lời thổ lộ của con giáp này thôi đấy.

Nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.Thời gian tới, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của con giáp này, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe.

Đa phần người tuổi Tý đều không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới. Về mặt tình duyên, người tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Sửu có tầm nhìn xa và mọi thứ dường như nằm trong dự kiến của bản mệnh. Những người này luôn giữ được bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không bốc đồng và luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống.



Con giáp này sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Sửu không thiếu tham vọng và nghị lực. Con giáp này sẽ luôn lên kế hoạch rõ ràng cho mọi thứ và luôn tiến về phía trước theo kế hoạch của chính mình.

Đúng 13 giờ ngày thứ 7 tuần này, người cầm tinh con Trâu được sự phù hộ của các vì sao tốt lành, may mắn nên mọi việc vô cùng thuận buồm xuôi gió. Người tuổi này sẽ sẽ có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, ngọt ngào trong tình yêu và không phải lo lắng về tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.