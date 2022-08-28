Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (29/8/2022), 3 tuổi có Thần Tài che chở, thần may mắn đưa tay cứu giúp, không có gì ngoài tiền bạc, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 19:37

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 11 giờ ngày 29/8/2022, 3 con giáp này gặp toàn điềm lành, công danh sự nghiệp khởi sắc, tài lộc thăng hoa, cuộc sống lên hương, vạn sự như ý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của con giáp này tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú.

Theo tử vi, đúng 11 giờ ngày mai (29/8), rất may mắn và hanh thông của người tuổi Tý, đặc biệt là thời gian này thì bản mệnh càng dễ trở nên giàu có. Tử vi học có nói, từ thời điểm này, hầu như những người cầm tinh con Chuột làm gì cũng thành công viên mãn. Tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ, không quên sự thận trọng, bản mệnh chỉ có thể càng ngày càng giàu có.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (29/8/2022), 3 tuổi có Thần Tài che chở, thần may mắn đưa tay cứu giúp, không có gì ngoài tiền bạc, phú quý ngập nhà - Ảnh 1
 Tử vi học có nói, từ thời điểm này, hầu như những người cầm tinh con Chuột làm gì cũng thành công viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngay từ ngày đầu tuần sau, những chú Gà đã đón nguồn tài lộc cực kì dồi dào. Cơ hội phát tài trong thời điểm này của tuổi Dậu là rất lớn. Bản mệnh có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng, điều này khiến cho tâm trạng của bản mệnh thoải mái, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện mua sắm, chi tiêu nữa.

Đặc biệt, đúng 11 giờ ngày này, con giáp tuổi Dậu nếu làm kinh doanh biết đón đầu xu hướng, nắm bắt cơ hội nên tiền bạc về tay thuận lợi, không bị cản trở gì nhiều, thậm chí doanh thu còn tăng tiến đến mức không thể ngờ tới. 

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (29/8/2022), 3 tuổi có Thần Tài che chở, thần may mắn đưa tay cứu giúp, không có gì ngoài tiền bạc, phú quý ngập nhà - Ảnh 2
Bản mệnh có thêm nhiều khoản thu nhập ngoài luồng, điều này khiến cho tâm trạng của bản mệnh thoải mái, không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện mua sắm, chi tiêu nữa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Hợi có tính cách rất ổn định, đối xử với mọi người rộng lượng. Dù làm việc gì bản mệnh cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Con giáp này cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

Tử vi học dự báo, đúng 11 giờ ngày 29/8, người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, con giáp tuổi này nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Trúng số độc đắc vào đúng 11 giờ trưa mai (29/8/2022), 3 tuổi có Thần Tài che chở, thần may mắn đưa tay cứu giúp, không có gì ngoài tiền bạc, phú quý ngập nhà - Ảnh 3
Tuy nhiên, con giáp tuổi này nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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