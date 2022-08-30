Sau ngày mai (31/8/2022), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, tiền kiếm nhiều gấp 9 gấp 10, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ, may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 09:35

Sau ngày mai (31/8/2022), những con giáp này không ai thua ai về độ may mắn, sự nghiệp có cơ hội thăng tiến, lại gặp được tình yêu ngọt ngào, không phải lo lắng về tiền bạc.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn trong thời gian tới. Con giáp này càng cố gắng bao nhiêu thì tài lộc, tiền bạc càng chảy về nhiều bấy nhiêu. Đặc biệt, sau ngày 31/8/2022 con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến không ngừng.

Những người tuổi Thân không chỉ may mắn trong đường công danh tiền bạc mà đường tình duyên cũng hết sức thuận lợi viên mãn. Mọi việc diễn ra đều thuận theo ý của những người tuổi này. Vì vậy, bản mệnh đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này nhé.

Sau ngày mai (31/8/2022), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, tiền kiếm nhiều gấp 9 gấp 10, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ, may mắn ngập tràn - Ảnh 1
Con giáp này càng cố gắng bao nhiêu thì tài lộc, tiền bạc càng chảy về nhiều bấy nhiêu. Đặc biệt, sau ngày 31/8/2022 con giáp tuổi Thân sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tương đối điềm đạm, hiền lành. Con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cẩn thận và tỉ mỉ. Bản mệnh có con mắt nhìn xa trông rộng, luôn hướng tới chiến thắng cuối cùng.

 

 

Người sinh năm Sửu dù tài năng nhưng rất khiêm tốn. Bản mệnh không thích khoe khoang và luôn sống kín tiếng. Người tuổi này luôn quan tâm đến hiệu quả công việc và đôi khi tỏ ra độc đoán. Người tuổi này nhạy bén trong đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, những khoản đầu tư của bản mệnh có giá trị về lâu về dài.

Sau ngày mai (31/8/2022), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, tiền kiếm nhiều gấp 9 gấp 10, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ, may mắn ngập tràn - Ảnh 2
Bản mệnh không thích khoe khoang và luôn sống kín tiếng. Người tuổi này luôn quan tâm đến hiệu quả công việc và đôi khi tỏ ra độc đoán. Người tuổi này nhạy bén trong đầu tư, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày mai (31/8), người tuổi Sửu được sao tốt chiếu mệnh. Tài lộc của con giáp này vượng hơn trước. Bản mệnh gặp may mắn trong công việc, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp. Người tuổi này luôn giữ vững tinh thần trước khó khăn, thử thách. Bởi vậy mà con giáp này nhận được nhiều dự án công việc, chốt nhiều đơn hàng nên thu nhập cũng rủng rỉnh hơn trước.

Tuổi Mùi

Thời gian tới, Thần Tài cũng dành khá nhiều sự ưu ái cho những nỗ lực không mệt mỏi của người tuổi Mùi. Sau thứ Ba tuần này, con giáp này sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của bản mệnh sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà người tuổi Mùi sẽ tự tin hơn. Thời gian tới, mệnh chủ có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì bản mệnh không sợ nghèo khó.

Sau ngày mai (31/8/2022), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, tiền kiếm nhiều gấp 9 gấp 10, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ, may mắn ngập tràn - Ảnh 3
 Sau thứ Ba tuần này, con giáp này sẽ gặp được điềm lành được, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của bản mệnh sẽ có những bước phát triển vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 22h đêm nay (30/8), Thần Tài mang lộc đến cửa nhà 3 con giáp, vàng ngập két, tiền đầy ví, cả đời ăn sung mặc sướng, sống một đời viên mãn

Đúng 22h đêm nay (30/8), Thần Tài mang lộc đến cửa nhà 3 con giáp, vàng ngập két, tiền đầy ví, cả đời ăn sung mặc sướng, sống một đời viên mãn

Đúng 22h đêm nay (30/8), 3 con giáp may mắn khai thông tài lộc, phúc khí ngập trời, làm gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 3 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng