Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/9 - 4/9), những con giáp này phá tan bầu trời xui xẻo, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 06:25

Những con giáp này có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/9 - 4/9), họ dễ buôn may bán đắt, thu về nguồn lợi đáng kể.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Sửu vốn là con giáp chăm chỉ, chịu khó. Trước đây chưa gặp thời nên bản mệnh phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/9 - 4/9), những con giáp này phá tan bầu trời xui xẻo, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Trong thời điểm tài vận này, con giáp tuổi Sửu sẽ đón tiền về như nước, túi tiền của bản mệnh ngày một dày. Những người cầm tinh con Trâu sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, không cần phải lo lắng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh này, người tuổi Sửu sẽ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, con giáp này không cần phải lo lắng nhiều về vận trình của mình. Tiền bạc hay các vấn đề khúc mắc đều được giải quyết êm đẹp.

Trong thời điểm tài vận này, con giáp tuổi Sửu sẽ đón tiền về như nước, túi tiền của bản mệnh ngày một dày. Những người cầm tinh con Trâu sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, không cần phải lo lắng nhiều.

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, có lẽ khiến người khác hâm mộ nhất là những người tuổi Thân. Bản mệnh trời sinh thông tuệ, khéo léo, biết ăn biết nói, nhờ vậy không thiếu bạn tốt trên đời.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/9 - 4/9), những con giáp này phá tan bầu trời xui xẻo, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 2
4 ngày nghỉ lễ tới đây, được Bồ Tát phù hộ, các phương diện trong vận thế của người tuổi Thân phát triển rực rỡ, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, càng lúc càng lên, càng ngày càng có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi trưởng thành, ra ngoài xã hội, người tuổi Thân cũng được nhiều người giúp đỡ, tập trung vào phát triển sự nghiệp, dễ dàng lấy được thành công.

4 ngày nghỉ lễ tới đây, được Bồ Tát phù hộ, các phương diện trong vận thế của người tuổi Thân phát triển rực rỡ, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, càng lúc càng lên, càng ngày càng có tiền.

Tuổi Dần

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, con giáp tuổi Dần thuộc tuýp người ham kiếm tiền, ngại tiêu tiền. Người tuổi này lại biết cách quản lý tài chính nên sẽ sớm có của ăn của để.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1/9 - 4/9), những con giáp này phá tan bầu trời xui xẻo, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Khi cơ hội đến tay, con giáp này không dễ dàng bỏ lỡ. Cũng bởi vậy mà trong 4 ngày nghỉ lễ, người tuổi Dần đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần khá tiết kiệm, ngoài việc chi cho những khoản cần thiết, bản mệnh sống rất tiết kiệm. Người tuổi này hợp duyên đầu tư, kinh doanh nên làm ăn buôn bán thường rất mát tay, thuận buồm xuôi gió.

 

Con giáp này có tầm nhìn xa, rất giỏi trong việc đầu tư dài hạn. Một khi đã đặt ra mục tiêu nào thì bản mệnh sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt mục tiêu đó. Khi cơ hội đến tay, con giáp này không dễ dàng bỏ lỡ. Cũng bởi vậy mà trong 4 ngày nghỉ lễ, người tuổi Dần đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Càng về sau, bản mệnh càng có cuộc sống ấm êm, sung túc như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa ngày mai (30/8), top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể

Đúng 12h trưa ngày mai (30/8), top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể

Đúng 12h trưa ngày mai (30/8), 3 con giáp phận số hưng thịnh, đại cát đại lợi, công việc hanh thông, làm ăn phát tài phát lộc.

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