Tử vi ngày 4 ngày (17- 20/9): 3 con giáp được sao Thiên Vương chiếu mệnh, tiền vàng đầy két

Người tuổi Ngọ có vận trình sự nghiệp nhiều khởi sắc. Một phần là nhờ quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc giúp Ngọ khắc phục vấn đề. Trong những ngày này, tài lộc của con giáp này sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Người tuổi này cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí.

Thời gian này Ngọ có phúc có phần, vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên không ngừng. Vận trình tình duyên có nhiều dấu hiệu tốt lành. Ngọ thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là Ngọ có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi.

Người tuổi Tuất vẫn cần phải nỗ lực để có được những gì mình mong muốn. Trong thời gian này những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội trở thành con giáp phát tài nên biết nắm bắt thời cơ quý giá đến bên mình.

Trên con đường tài lộc đua nhau kéo về nhà, tuổi Tuất làm ăn gì cũng thuận lợi. Sự nghiệp của tuổi Tuất tiến triển cực tốt, việc làm thảnh thơi không áp lực mà vẫn có được thành công. Trong thời gian này tuổi Tuất hãy nỗ lực hết mình để tạo tiền đề cho những bước phát triển trong tương lai của mình. Đồng thời, với những người tuổi Tuất con độc thân thì đây chính là cơ hội giúp cho bạn tìm thấy một nửa đích thực chờ đợi từ rất lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán những người tuổi Tuất hãy nỗ lực hết mình sẽ giúp cho cuộc sống của bạn có những bước phát triển vượt bậc. Cuộc sống tuổi Tuất lên như diều gặp gió ít ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính tình khá hướng nội, thâm trầm. Họ là con giáp nói ít, làm nhiều và có chính kiến trong cuộc sống. Nửa đầu năm nay, sự nghiệp và cuộc sống của người tuổi Dậu không mấy suôn sẻ. Họ gặp không ít rắc rối, trở ngại. Tuy rằng gặp khó khăn, con giáp này vẫn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, không chùn bước.

Giữa khó khăn, trở ngại, con giáp này vẫn vững vàng, kiên cường và tràn đầy niềm tin vào tương lai. Trong thời gian này, sự nghiệp, cuộc sống của người tuổi Dậu có nhiều điểm sáng. Được sao tốt chiếu mệnh, họ gặp được nhiều điều tốt lành, tài lộc vượng phát, làm việc gì cũng suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng, các thương vụ đều xuôi chèo mát lại, lợi nhuận tăng vùn vụt. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, tiền bạc kiếm được nhiều đếm không xuể.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.