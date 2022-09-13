Tử vi ngày 3 ngày (13-15/9): 3 con giáp gặp "Tứ Hỷ Ngũ Phúc", liên tiếp gặp may mắn, cuộc sống sẽ đạt đỉnh cao công danh, tài lộc

Mão chính là con giáp gặp nhiều may mắn. Người tuổi Mão nếu làm ăn kinh doanh thì có thể kiếm được nhiều khoản tiền lớn nhờ những vụ làm ăn béo bở.

Với những người tuổi Mão dù là người độc thân hay đã có gia đình thì đều cần phải giữ khoảng cách hợp lý với người khác, bởi vận đào hoa đang tìm tới với bạn cẩn trọng kẻo gây hiểu lầm không đáng có nhé.

Với người tuổi Mão còn đang đi làm công ăn lương thì có cơ hội được thưởng, hoặc đề bạt vào chức vụ mới nhận nhiều khoản tiền ngoài lượng. Trong những ngày này chuyện tình cảm của người tuổi Mão cũng rất suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần, hai người nên dành thời gian riêng cho nhau nhiều hơn.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất tự chủ, năng động, giàu nhiệt huyết. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ. Con giáp này dễ mến, hay cười, có nhiều bạn bè. Họ biết xử lý mọi việc một cách linh hoạt, nghiêm khắc với bản thân và giỏi đối nhân xử thế. Trong ba ngày tới đây, con giáp tuổi Ngọ có tài vận vượng phát. Người tuổi này đang ốm đau, khó khăn thì cũng sớm tai qua nạn khỏi. Người đang có tinh thần không tốt thì cũng nhận ra giá trị của cuộc sống một cách trọn vẹn.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi này có thêm cơ hội thể hiện tài năng, kiếm tiền về đầy túi. Họ cũng biết cách tiết kiệm tiền, quản lý tài chính nên tiền tiết kiệm ngày một tăng lên. Nếu thường xuyên tổng kết kinh nghiệm, con giáp này có thể nâng cao năng lực, trở thành người nhân vật quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc.

Tuổi Mùi

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Mùi không còn ham vui như mọi khi nữa mà trở nên khá chăm chỉ. Bản mệnh muốn mọi người nhìn nhận vào khả năng của mình chứ không cho mình là một kẻ được chăng hay chớ như trước nữa.

Bạn nên tìm xem điểm mạnh của mình là ở đâu và tập trung phát triển vào đó chứ không phải là đâm đầu vào công việc một cách mù quáng. Biết cách phát huy điểm mạnh sẽ khiến bạn nhanh chóng chạm tay vào mục tiêu đã đề ra.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh và nửa kia có một ngày khá êm đềm. Dù bận rộn đến mấy thì bạn cũng sẽ bớt chút thời gian để trò chuyện với người ấy. Bạn nhận ra rằng nửa kia chính là một phần động lực để mình phấn đấu mỗi ngày.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.