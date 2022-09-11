Đún 3h00 ngày 13/9: 3 con giáp vô tình gặp lại bạn cũ hóa ra lại là quý nhân mang theo vận may tới tấp vào nhà

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 07:30

“Bạn cũ hóa quý nhân” từ đây ba con giáp sau làm việc gì cũng thuận lợi, thậm chí chuẩn bị tinh thần tiến vào cơ hội thăng chức tăng lương.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu dù làm gì đi chăng nữa thì cũng là người chỉn chu và theo đuổi đến cùng trong công việc. Từ ngày này. vận may dẫn đầu, tài lộc tăng vọt, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn “ăn nên làm ra”, có nhiều cơ hội.

Đún 3h00 ngày 13/9: 3 con giáp vô tình gặp lại bạn cũ hóa ra lại là quý nhân mang theo vận may tới tấp vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các khía cạnh mở ra một khởi đầu thuận lợi, không chỉ với sự giúp đỡ của quý nhân xung quanh, bạn còn thoải mái và tự do trong việc tìm kiếm tiền bạc, thu nhập của bạn tăng lên vùn vụt, bạn sẽ dễ dàng mua được nhà và xe hơn trong tương lai.

Tuổi Tỵ

Nhờ quý nhân nâng đỡ và sự cố gắng không mệt mỏi, người tuổi Tị khắc phục được nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí càng gặp phải khó khăn, bạn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cát tinh xuất hiện là dấu hiệu từ sau rằm tháng 8, cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương là rất cao. Những cố gắng của bạn trước nay ắt hẳn đã được nhìn nhận và đánh giá xứng đáng.

Đún 3h00 ngày 13/9: 3 con giáp vô tình gặp lại bạn cũ hóa ra lại là quý nhân mang theo vận may tới tấp vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, mọi công việc bạn bắt tay vào thực hiện đều đem lại những dấu hiệu tích cực, nhờ vậy mà đồng tiền chảy vào túi không ngừng. Đáng mừng hơn, con giáp vượng quý nhân sau Trung Thu này còn có thể trở thành người dẫn đầu xu thế nhờ cái nhìn mới mẻ về nhiều vấn đề, dám thử sức mình ở những lĩnh vực chưa ai dám thử sức.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ. Họ là những người không quá quan tâm đến ý kiến của mọi người xung quanh. Họ giỏi nắm bắt chi tiết nhưng không quá cứng nhắc mà vẫn luôn tìm được sự hài hoà với tổng thể. Bởi vậy, người tuổi này có thể nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc sống, điều vốn không hề dễ dàng với nhiều người khác.

Đún 3h00 ngày 13/9: 3 con giáp vô tình gặp lại bạn cũ hóa ra lại là quý nhân mang theo vận may tới tấp vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này vận trình nói chung và sự nghiệp nói riêng của người tuổi Dậu sẽ có sự khởi sắc. Bản thân con giáp này vốn có khả năng nhìn xa trông rộng nên không khó để làm giàu, thăng quan tiến chức, đạt được bước tiến lớn. Cộng thêm với sự giúp đỡ của quý nhân, tuổi Dậu nấu bắt được đúng thời cơ sẽ phất lên một cách nhanh chóng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Đúng dịp Tết Trung Thu: 3 con giáp cát tinh soi đường, vận may tăng vọt, tài lộc lên hương, đại sự thành công

Đúng dịp Tết Trung Thu: 3 con giáp cát tinh soi đường, vận may tăng vọt, tài lộc lên hương, đại sự thành công

Có cát tinh soi đường chỉ lối, 3 con giáp dưới đây cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ trong ngày Rằm tháng 8 âm lịch.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 9 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân