Tuổi Thân đang có bước tiến công danh rộng mở vô cùng. Con giáp này có năng lực cộng thêm một chút may mắn, nhờ đó mà có cơ hội để thể hiện bản thân và thăng tiến khá nhanh trên con đường sự nghiệp.

Có thể thấy, ngày 29/12, người tuổi Thân kinh doanh tự do, chuyên làm về đầu tư đã nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó.

Với tư duy hơn người lại có sự nhạy cảm cao với sự thay đổi của thị trường tài chính nên bạn thường có những quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng không vì thế mà bạn chủ quan, bạn luôn kiên nhẫn, tìm tòi càng nhiều thông tin càng tốt.

Đặc biệt, thời gian cuối năm, người tuổi Thân có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận để mặt tài chính, giấy tờ tiền nong rõ ràng, minh bạch.

May mắn hơn, bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền mà trước đây mình chưa từng được tham gia. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả, tất bật khi mới bắt tay vào làm đấy, nhưng bạn sẽ thu về nguồn tiền xứng đáng.

Tuổi Dậu

Bước vào ngày 29/12, tài vận của người tuổi Dậu được khai thông, có cơ hội trở thành người giàu có. Người tuổi Dậu trong thời gian 1 tháng do được phúc tinh soi chiếu nên nhận được vô số tin vui.

Trong ngày 29/12, mọi việc của người tuổi Dậu ngày càng trở nên tốt đẹp, cát tinh Thiên Tài và Thiên Hỉ nhập mệnh nên con giáp này sẽ có vô số cơ hội phát tài và nhận được những khoản thu bất ngờ ngoài dự kiến từ việc trúng xổ số hoặc trúng thưởng quà tặng lớn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ được biết đến là người thông minh, khôn khéo. Người tuổi này sống gọn gàng, ngăn nắp.

Trong công việc, họ là người chính xác, tỉ mỉ nên rất ít khi mắc sai sót. Tuy vậy, họ cũng là người nhạy cảm, hay suy nghĩ, hay ghen tuông. Trong cuộc sống, họ không ngừng học hỏi, thích phiêu lưu, đổi mới.

Trong ngày 29/12, người tuổi Tỵ nhờ ham học hỏi nên ngày càng trưởng thành, vững vàng trong công việc.

Do không ngừng nỗ lực nên con giáp này dần bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, cửa hàng đông khách, doanh thu tăng lên.

Con giáp tuổi này có Thần Tài ban cho vượng khí nên tài lộc về đầy tay, tiền về đầy túi. Những dự án đầu tư kinh doanh của họ đã bắt đầu sinh lời, thu về nhiều thành quả.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.