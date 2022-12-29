Tử vi ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng 'chốt sổ vàng' cuối năm, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu to tiền lớn ùa về, gia tài đồ sộ, sắm bất động sản, nhà đất vèo vèo

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 06:30

Tử vi cho thấy vào ngày 29/12 này, 3 con giáp sau có lộc giàu sang thịnh vượng, công việc làm ăn tiến triển thuận lợi vô cùng.

Tuổi Thân

Tuổi Thân đang có bước tiến công danh rộng mở vô cùng. Con giáp này có năng lực cộng thêm một chút may mắn, nhờ đó mà có cơ hội để thể hiện bản thân và thăng tiến khá nhanh trên con đường sự nghiệp.

Có thể thấy, ngày 29/12, người tuổi Thân kinh doanh tự do, chuyên làm về đầu tư đã nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó.

Tử vi ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng 'chốt sổ vàng' cuối năm, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu to tiền lớn ùa về, gia tài đồ sộ, sắm bất động sản, nhà đất vèo vèo - Ảnh 1

Với tư duy hơn người lại có sự nhạy cảm cao với sự thay đổi của thị trường tài chính nên bạn thường có những quyết định vô cùng đúng đắn. Nhưng không vì thế mà bạn chủ quan, bạn luôn kiên nhẫn, tìm tòi càng nhiều thông tin càng tốt.

Đặc biệt, thời gian cuối năm, người tuổi Thân có thể thể hiện tốt hơn nữa khả năng quan sát cũng như tính cách chi tiết, cẩn thận để mặt tài chính, giấy tờ tiền nong rõ ràng, minh bạch.

May mắn hơn, bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, được tiếp xúc với nhiều cơ hội kiếm tiền mà trước đây mình chưa từng được tham gia. Có thể bạn sẽ phải khá vất vả, tất bật khi mới bắt tay vào làm đấy, nhưng bạn sẽ thu về nguồn tiền xứng đáng.

Tuổi Dậu

Bước vào ngày 29/12, tài vận của người tuổi Dậu được khai thông, có cơ hội trở thành người giàu có. Người tuổi Dậu trong thời gian 1 tháng do được phúc tinh soi chiếu nên nhận được vô số tin vui.

Tử vi ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng 'chốt sổ vàng' cuối năm, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu to tiền lớn ùa về, gia tài đồ sộ, sắm bất động sản, nhà đất vèo vèo - Ảnh 2

Trong ngày 29/12, mọi việc của người tuổi Dậu ngày càng trở nên tốt đẹp, cát tinh Thiên Tài và Thiên Hỉ nhập mệnh nên con giáp này sẽ có vô số cơ hội phát tài và nhận được những khoản thu bất ngờ ngoài dự kiến từ việc trúng xổ số hoặc trúng thưởng quà tặng lớn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Tỵ được biết đến là người thông minh, khôn khéo. Người tuổi này sống gọn gàng, ngăn nắp.

Trong công việc, họ là người chính xác, tỉ mỉ nên rất ít khi mắc sai sót. Tuy vậy, họ cũng là người nhạy cảm, hay suy nghĩ, hay ghen tuông. Trong cuộc sống, họ không ngừng học hỏi, thích phiêu lưu, đổi mới.

Trong ngày 29/12, người tuổi Tỵ nhờ ham học hỏi nên ngày càng trưởng thành, vững vàng trong công việc.

Tử vi ngày 29/12/2022: Ngọc Hoàng 'chốt sổ vàng' cuối năm, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp trúng số độc đắc, giàu to tiền lớn ùa về, gia tài đồ sộ, sắm bất động sản, nhà đất vèo vèo - Ảnh 3

Do không ngừng nỗ lực nên con giáp này dần bước lên những nấc thang mới trong sự nghiệp. Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, cửa hàng đông khách, doanh thu tăng lên.

Con giáp tuổi này có Thần Tài ban cho vượng khí nên tài lộc về đầy tay, tiền về đầy túi. Những dự án đầu tư kinh doanh của họ đã bắt đầu sinh lời, thu về nhiều thành quả.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 28/12/2022: NGỌC HOÀNG BAN LỘC 3 con giáp có khoản tiền to đùng đùng, kinh doanh lãi đậm hơn trúng số độc đắc, của cải tăng vọt theo cấp số nhân

Tử vi thứ Tư ngày 28/12/2022: NGỌC HOÀNG BAN LỘC 3 con giáp có khoản tiền to đùng đùng, kinh doanh lãi đậm hơn trúng số độc đắc, của cải tăng vọt theo cấp số nhân

Tử vi thứ Tư ngày 28/12/2022 cho thấy có 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc vô cùng vượng phát, kinh doanh lại càng có lãi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai Tử vi ngày 29/12/2022 tử vi ngày 29/12 của 12 con giáp tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày 3 con giáp trúng số

TIN MỚI NHẤT

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 22 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 52 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia