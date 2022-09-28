Tử vi ngày 29 và 30/9: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 09:11

Đây là thời điểm vận thế bừng sáng, vạn sự hanh thông, tỉ sự như ý của ba con giáp sau đây.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ thường là người thông minh, khôn khéo. Họ làm gì cũng suy trước tính sau, chứ không làm việc ngẫu hứng, cảm tính. Tuy thời gian trước đây người cầm tinh con rắn không gặp điều may. Công việc của họ gặp trục trặc dẫn đến thất thoát, thiệt hại nhưng tuổi Tỵ cũng không nản lòng. Họ giữ vững tinh thần làm việc để sửa chữa những sai lầm.

Tử vi ngày 29 và 30/9 cho thấy người tuổi Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng. Người tuổi này được quý nhân phù trợ nên giải quyết được khó khăn. Không những thế, họ còn nhận được cơ hội làm ăn phát tài, thu nhập tăng dần. Trong thời gian này, tuổi Tỵ làm kinh doanh gặp được nhiều khách hàng, có cơ hội ký kết hợp đồng. Trong khi người trồng trọt chăn nuôi thì mùa màng tốt tươi, vật nuôi khỏe mạnh.

Tử vi ngày 29 và 30/9: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuy công việc tốt nhưng do lao lực quá độ mà sức khỏe của tuổi Tỵ cũng bị ảnh hưởng. Người tuổi này cần chú ý làm việc, nghỉ ngơi điều độ. Đừng suy nghĩ tiêu cực, thay vào đó, họ cần mỉm cười và giữ tinh thần lạc quan.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người kiên nhẫn, biết nỗ lực và không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Người tuổi Mùi sống tình cảm, có cái nhìn tinh tế và biết giao tiếp trong xã hội, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ, đi đến đâu cũng đều được giúp đỡ.

Người tuổi Mùi cần cù, siêng năng, không ngại đối mặt với thử thách để rèn luyện bản thân, tích lũy được kinh nghiệm xây dựng cuộc đời viên mãn. Tử vi học có nói, trong ngày 29 và 30/9 cuộc sống tuổi Mùi sẽ có những bước chuyển bất ngờ. Vào đầu năm, tuổi Mùi sẽ không cảm nhận được điều này, phải đến những tháng cuối năm, vận may tuổi Mùi mới lội ngược dòng.

Tử vi ngày 29 và 30/9: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Mùi phát triển sự nghiệp, tìm kiếm được cơ hội làm giàu. Trước khi bước qua tháng 10, tài chính tuổi Mùi sẽ được cải thiện, ngoài ra còn gặp được nhân duyên tốt.

Tuổi Hợi

Các bạn thuộc con giáp Hợi vui vẻ, nhiệt tình, hướng ngoại và hoạt bát và thông minh, rất mực thước và có tổ chức trong công việc. Nhờ có tính cách tốt, ấm áp và hào phóng, vui vẻ và hay nói nên công việc của Hợi sẽ được thăng tiến và phát triển trong tương lai.

Tử vi ngày 29 và 30/9: 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, lên ngôi tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 29 và 30/9, vận may của tuổi Hợi như cầu vồng. Cho nên Hợi đừng từ bỏ lý tưởng, mà hãy dũng cảm xông lên phía trước, từ đó Hợi sẽ  trở thành người cười cuối cùng, nhận may mắn liên tục, vạn sự như ý. Nhờ nỗ lực của bản thân, tuổi Hợi sẽ thành công trước mọi người, từ đó mà nổi bật giữa đám đông, chiếm được vị trí cao trong xã hội.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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