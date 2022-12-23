Tử vi ngày 23/12: Tý đón nhiều tài lộc, làm ăn lên vù vù, Tỵ gặp nhiều tai ương, cẩn thận kẻo mất tiền

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 06:35

Tử vi ngày 23/12 mang đến nhiều may mắn và cơ hội đồng thời cũng là thách thức cho những con giáp sau đây.

Tuổi Mão

Muốn vươn lên gặt hái thành công, người tuổi Mão cần học cách bỏ ngoài tai lời bàn ra tán vào của người ngoài. Đừng để những lời bàn lùi của người khác khiến bạn nhụt chí, không dám thực hiện những kế hoạch lớn lao của mình.

Tử vi ngày 23/12: Tý đón nhiều tài lộc, làm ăn lên vù vù, Tỵ gặp nhiều tai ương, cẩn thận kẻo mất tiền - Ảnh 1

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng chưa có biến chuyển rõ rệt, chỉ người làm các công việc tay trái mới được hưởng khoản thù lao tương xứng với công sức lao động của mình. Nếu làm công hoặc làm kinh doanh, bạn cần tiếp tục cố gắng trong thời gian tới.

Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của, cuối cùng khi có việc cần kíp xảy ra lại phải vay mượn mọi người xung quanh.

Phương diện tình cảm phát triển khá êm đềm.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn. Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Tý sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Tử vi ngày 23/12: Tý đón nhiều tài lộc, làm ăn lên vù vù, Tỵ gặp nhiều tai ương, cẩn thận kẻo mất tiền - Ảnh 2

Từ thời điểm này, tuổi Tý nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Tý sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Tý vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua. Bản mệnh nên dự phòng tiền bạc và tài chính cũng như những khoản đầu tư cho những năm sau, phòng tránh may rủi.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ hôm nay có biến động khá lớn, gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Họ làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tỵ cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu.

Tử vi ngày 23/12: Tý đón nhiều tài lộc, làm ăn lên vù vù, Tỵ gặp nhiều tai ương, cẩn thận kẻo mất tiền - Ảnh 3

Đối với nhóm tuổi Tỵ làm chủ, làm ăn riêng cần thận trọng, không được nóng vội. Nửa đầu năm là thời gian duy trì mọi sự việc như cũ, sáu tháng cuối năm là thời gian phát triển, thử nghiệm những ý tưởng mới. Tuy nhiên, công việc làm ăn của người tuổi Tỵ nửa cuối năm có khá nhiều biến động, cần hạn chế làm ăn lớn và nên đi từng bước chậm rãi, chắc chắn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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