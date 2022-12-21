Tử vi ngày 22/12/22: Xóa tan mây mù đón điều may, 3 con giáp TÀI LỘC ngút trời, hết mưa hửng nắng, đỏ cả tình lẫn tiền thời gian tới

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 18:41

Tử vi ngày 22/12/22, 3 con giáp may mắn hơn người, cuộc sống vạn điều suôn sẻ, giàu sang.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 22/12/22, vận trình tài lộc của tuổi Sửu cơ bản là thuận lợi. Bên cạnh, con giáp này có nhiều khoản thu, dù bản mệnh làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần bạn chăm chỉ thì tiền bạc sẽ không cần phải lo nghĩ.

Trong thời gian này do có quý nhân trợ giúp nên người tuổi Sửu sẽ giải quyết được ổn thỏa những điều con tồn đọng trước đó. Cũng nhờ thế được cấp trên tin tường giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, thu về những khoản tiền đầu tay nên chẳng lo túng thiếu.

Tử vi ngày 22/12/22: Xóa tan mây mù đón điều may, 3 con giáp TÀI LỘC ngút trời, hết mưa hửng nắng, đỏ cả tình lẫn tiền thời gian tới - Ảnh 1
Tử vi ngày 22/12/22, vận trình tài lộc của tuổi Sửu cơ bản thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Với những ai làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, lợi nhuận theo đó tăng lên gấp bội. Với những người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính, con giáp này còn có cả thu nhập phụ nữa.

Tuổi Dần

Trong sách tử vi có ghi, Dần sinh ra để làm lãnh đạo, giữ những vị trí then chốt trong một tập thể. Từ nhỏ cuộc sống của bạn không nhiều vật chất, tình cảm nhưng bạn luôn phấn đấu, cố gắng hơn. Khi gặp trục trặc, khó khăn, bạn luôn được quý nhân phù hộ, không phải lâm vào tình trạng túng thiếu.

Tử vi ngày 22/12/22, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui bất ngờ, tiền bạc đổ về ào ạt, đếm không xuể. Có thể nói, cuộc sống của bạn luôn trải đầy hoa hồng, tình hình tài chính vô cùng dồi dào, thịnh vượng. Những may mắn của bạn sẽ lây sang cho người thân, bạn bè và chồng. Vì vậy nếu ai có bạn bè, người thân tuổi này nên giữ thật chặt, đừng để mất họ.

Tử vi ngày 22/12/22: Xóa tan mây mù đón điều may, 3 con giáp TÀI LỘC ngút trời, hết mưa hửng nắng, đỏ cả tình lẫn tiền thời gian tới - Ảnh 2
Tử vi ngày 22/12/22, bạn sẽ nhận được nhiều niềm vui bất ngờ, tiền bạc đổ về ào ạt, đếm không xuể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn cần cù, chăm chỉ, có chí tiến thủ. Con giáp này sống tích cực, không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì những khó khăn nhỏ.

Dù cơ hội chiến thắng rất mong manh, tuổi Sửu vẫn nỗ lực, kiên trì đến cùng, làm việc chăm chỉ không hề phàn nàn. Bản mệnh không ngại khó ngại khổ nên sớm muộn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi ngày 22/12/22, tuổi Thân nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tử vi 22.12, 3 con giáp cuộc sống thăng hoa, tài vận lẫn tình duyên đều đỏ rực, dẫn đầu trong những con giáp may mắn.

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