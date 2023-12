Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023: ‘vật đổi sao dời’, 3 tuổi hút cạn lộc trời, ‘tiền thu tay trái, vàng nâng tay phải’, từ gia đạo đến tiền tài đều sung túc, vinh hoa, chẳng lo nghèo túng

Theo tử vi, từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, vận trình của những người tuổi Sửu tốt đẹp. Vận trình tổng thể ở mức cao, đón nhiều may mắn. Con giáp này chỉ cần nhớ bản mệnh có quý nhân ở bên, mọi sự đều sẽ hanh thông thuận lợi. Hướng Đông là hướng may mắn của bản mệnh.

Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, những chú Trâu tiếp tục có quý nhân giúp đỡ, công việc hứa hẹn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Sửu sẽ gặp được nhiều niềm vui, đặc biệt là đều may mắn, và nếu biết nắm bắt thời cơ, cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ, thậm chí có người tìm được cơ hội đổi đời. Trước mắt, bước qua năm Nhâm Dần 2022 này tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần đón chuyện vui sắp tới, vận may vượng phát.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tự tin và lạc quan, tâm hồn cởi mở và không bao giờ than vãn. So với những con giáp khác, những lúc gặp khó khăn, thì tuổi Dần thường suy nghĩ về cách giải quyết trước khi than khóc kể khổ, nhờ vậy mà họ ngày càng vững tâm, sóng gió nào cũng có thể vượt qua.