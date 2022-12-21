Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023: ‘vật đổi sao dời’, 3 tuổi hút cạn lộc trời, ‘tiền thu tay trái, vàng nâng tay phải’, từ gia đạo đến tiền tài đều sung túc, vinh hoa, chẳng lo nghèo túng

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 12:09

Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, 3 con giáp tài vận nảy số ầm ầm, tài khoản tăng không ngừng, đổi đời sau 1 đêm

Tuổi Sửu

Theo tử vi, từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, vận trình của những người tuổi Sửu tốt đẹp. Vận trình tổng thể ở mức cao, đón nhiều may mắn. Con giáp này chỉ cần nhớ bản mệnh có quý nhân ở bên, mọi sự đều sẽ hanh thông thuận lợi. Hướng Đông là hướng may mắn của bản mệnh.

Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, những chú Trâu tiếp tục có quý nhân giúp đỡ, công việc hứa hẹn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể. Những người sinh năm 1961 hoặc 1985 vận trình đặc biệt xuất sắc; những người sinh năm 1973 hoặc 1997 cũng rất hạnh phúc dù có chút biến động về tài lộc.

Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023: ‘vật đổi sao dời’, 3 tuổi hút cạn lộc trời, ‘tiền thu tay trái, vàng nâng tay phải’, từ gia đạo đến tiền tài đều sung túc, vinh hoa, chẳng lo nghèo túng - Ảnh 1
Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, những chú Trâu tiếp tục có quý nhân giúp đỡ, công việc hứa hẹn sẽ có nhiều bước tiến đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Sửu sẽ gặp được nhiều niềm vui, đặc biệt là đều may mắn, và nếu biết nắm bắt thời cơ, cuộc sống sẽ muôn màu muôn vẻ, thậm chí có người tìm được cơ hội đổi đời. Trước mắt, bước qua năm Nhâm Dần 2022 này tuổi Sửu chuẩn bị tinh thần đón chuyện vui sắp tới, vận may vượng phát.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vốn tự tin và lạc quan, tâm hồn cởi mở và không bao giờ than vãn. So với những con giáp khác, những lúc gặp khó khăn, thì tuổi Dần thường suy nghĩ về cách giải quyết trước khi than khóc kể khổ, nhờ vậy mà họ ngày càng vững tâm, sóng gió nào cũng có thể vượt qua.

Đặc điểm của những người may mắn trong cuộc đời này là họ không gặp phiền phức, và tuổi Dần hoàn toàn là người như thế, họ không bao giờ trở thành vấn đề của người khác. Nhờ vậy mà trong cuộc sống, tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội tốt và được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ giàu có.

Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023: ‘vật đổi sao dời’, 3 tuổi hút cạn lộc trời, ‘tiền thu tay trái, vàng nâng tay phải’, từ gia đạo đến tiền tài đều sung túc, vinh hoa, chẳng lo nghèo túng - Ảnh 2
Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, tuổi Dần sẽ có cuộc sống viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, tuổi Dần sẽ có cuộc sống viên mãn, sớm muộn gì cũng trở nên giàu có trong một sớm một chiều. Dần sẽ có nhiều hỷ sự đến bất ngờ.

Tuổi Tý

Từ nay tới Tết Nguyên đán 2023, người tuổi Tý nhận được khá nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Dù là người độc thân hay đã tìm được nửa kia phù hợp, các bạn cũng được tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.

Với những ai còn độc thân, mối quan hệ hài hòa giúp bạn dễ dàng gặp được người ưng ý. Nếu có thiện cảm với ai, bạn chỉ cần chủ động trò chuyện và giữ liên lạc thường xuyên với đối phương, chẳng mấy chốc quan hệ đôi bên sẽ tiến triển.

Tài lộc cũng có sự khởi khắc khi nguồn thu chính và phụ đều tăng. Dù bản mệnh đang làm trong lĩnh vực gì thì cũng sẽ có được tiền bạc rủng rỉnh, nếu tiêu xài hợp lý thì còn dôi dư, cuộc sống chẳng còn eo hẹp.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

ĐỎ cả tình lẫn tiền tử vi 21/12/22, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, mỏi tay xếp tiền vào túi, hốt trọn lộc trời, cuộc sống thăng hoa như ‘rồng cưỡi mây’

ĐỎ cả tình lẫn tiền tử vi 21/12/22, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, mỏi tay xếp tiền vào túi, hốt trọn lộc trời, cuộc sống thăng hoa như ‘rồng cưỡi mây’

Tử vi 21/12/22, 3 con giáp sau đây dễ dàng gặt hái thành công, tiền nhiều không xuể, gia đạo an khang, xây đắp cuộc đời hạnh phúc.

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