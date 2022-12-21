ĐỎ cả tình lẫn tiền tử vi 21/12/22, 3 con giáp gánh vàng còng lưng, mỏi tay xếp tiền vào túi, hốt trọn lộc trời, cuộc sống thăng hoa như ‘rồng cưỡi mây’

Gia đình của họ rất viên mãn, đặc biệt là tử vi 21/12/22. Nhà nào có con giáp này có thể đi theo để hưởng phúc.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hiền lành hơn, không có ác ý. Con giáp này luôn làm cho mọi việc trong cuộc sống trở nên hoàn hảo, không làm tổn hại đến lợi ích của bất kỳ ai.

Con giáp này cũng nhận được sự ưu ái và yêu mến của nhiều người trong thời gian này. Có sự đồng hành của người yêu, họ sẽ tự tin hơn trong việc gây dựng sự nghiệp, con đường phía trước sẽ rộng mở hơn.

Tình yêu của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ đơm hoa kết trái. Họ đối xử với người yêu rất chân thành, say đắm nên cuối năm nay bạn có thể không phải đón cái Tết một mình nữa, hôn nhân có thể sớm thành hiện thực.

Tuổi Dậu

Do cầm tinh những chú gà nên người tuổi Dậu thường chăm chỉ, siêng năng, luôn tập trung phát triển năng lực và mong muốn hoàn thành thật tốt công việc của bản thân. Họ không thích đùn đẩy trách nhiệm, càng không muốn nhờ vả người khác trong khi đó là trách nhiệm của mình.

Chính tinh thần này khiến người tuổi Dậu thường tự ôm vào mình nhiều trọng trách cũng như áp lực. Tuy vậy, đó cũng là động lực để họ không ngừng phát triển, là cơ hội để dùi mài tài năng.

Khi gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này chỉ than thở với những người thực sự thân thiết như một cách giải tỏa áp lực. Sau khi than thở, họ lại tập trung tự tìm cách giải quyết và khắc phục vấn đề. Có thể thấy, họ là người biết không ngừng nỗ lực cố gắng, đồng thời nghiêm khắc với chính bản thân. Họ không đầu hàng khi vấp ngã, học hỏi để trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây là tiền đề quan trọng để khi thời cơ đến, họ có thể bộc phát tiềm năng cá nhân.

Tử vi 21/12/22 là “thời cơ” mà những người tuổi Dậu cần phải nắm bắt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 21/12/22 là “thời cơ” mà những người tuổi Dậu cần phải nắm bắt. Tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên là nhân tố không thể thiếu để làm động lực phát triển. Sự “bùng nổ” này sẽ hấp dẫn ánh mắt của quý nhân và Thần Tài, đem tới cho họ nhiều may mắn hơn.

Khi tầm nhìn đã đủ, năng lực trong tầm tay, mỗi một cơ hội dù lớn dù nhỏ đi qua đều trở thành bước đệm để người tuổi Dậu “đổi đời”, đưa cuộc sống sang một trang mới.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, đa số những người thuộc tuổi Tuất đều có tâm lý lạc quan, tính cách thẳng thắn. Họ nhanh nhạy trong học hỏi và nắm bắt những điều mới nên biết cách nắm bắt chi tiết về những việc họ đã làm được ở giai đoạn tuổi trẻ.

Họ cũng có cho mình tinh thần nhiệt huyết, dám xông pha và thử thách bản thân. Chính tâm lý này đôi khi khiến bản mệnh phải đương đầu với khó khăn, vất vả. Nhưng nhờ sự lạc quan, họ bình thản đối mặt với những vấp ngã ban đầu để học hỏi, đứng dậy từ vết xe đổ, sau đó lại tiếp tục bước tiếp về phía trên.

Tử vi 21/12/22, trưởng thành và chững chạc, tính cách được rèn giũa để bắt đầu quản lý tốt các mối quan hệ, vận dụng vào công việc làm ăn để đạt được lợi nhuận cao. Với con giáp tuổi Tuất, hậu vận sẽ gặp nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến trong sự nghiệp, thuận buồm xuôi gió hơn hẳn so với giai đoạn trước.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm