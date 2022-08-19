Tử vi ngày 20/8/2022, 3 con giáp dũng cảm, vượt lên nghịch cảnh, tiền về như thác đổ, thành danh như mong đợi

Sách Thần số học cho biết, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Con giáp này không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân. Bởi vậy, dù xuất thân bần hàn, bản mệnh cũng được dự đoán sẽ có tương lai tươi sáng.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như Mùi đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. con giáp sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình.

Vào ngày 20/8, con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân. Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, người cầm tinh con Dê sẽ đạt được không ít thành quả. Các thương vụ Mùi đầu tư đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tỵ có bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Thứ Bảy tuần này, chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, Tỵ cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với con giáp này vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Cụ thể, người làm công ăn lương được thưởng nóng vì tìm ra hướng phát triển mới cho tập thể. Trong khi đó, người làm đầu tư kinh doanh nhận được lãi lời từ những mối đầu tư đúng đắn trước đó. Con giáp được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Tuất

Thời gian qua, người tuổi Tỵ xảy ra va chạm, cãi vã với người khác. Con giáp này không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp, liên tục gặp những bất đồng quan điểm, gây mất hòa khí. Công việc cũng vì thế mà chững lại, nhiều vấn đề nảy sinh, cần giữ bình tĩnh và cư xử khéo léo hơn kẻo bạn có thể bị khiển trách.

Người làm kinh doanh lại được trao cho cơ hội làm ăn buôn bán phát tài. Bản mệnh nhìn thấy những cơ hội ngay từ khi nó còn đang tiềm ẩn, mạnh dạn làm theo trực giác mách bảo, nhờ vậy mà chớp được thời cơ thu lời - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng vào ngày 20/8/2022, những chú Rắn được cát thần Thiên Tài trợ vận, tài lộc thi nhau ào ào đổ về nhà. Người làm công ăn lương nhờ nghề tay trái mà có thêm thu nhập. Người làm kinh doanh lại được trao cho cơ hội làm ăn buôn bán phát tài. Bản mệnh nhìn thấy những cơ hội ngay từ khi nó còn đang tiềm ẩn, mạnh dạn làm theo trực giác mách bảo, nhờ vậy mà chớp được thời cơ thu lời.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Tuất cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, con giáp này cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.