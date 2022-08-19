Đúng 17 giờ chiều mai (20/8/2022), 3 con giáp có tài lộc bùng nổ, tài vận gõ cửa, tiền về túi không ngừng, của cái không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 09:04

Đúng 17 giờ ngày 20/8/2022, 3 con giáp này gặp được nhiều may mắn nên ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Mão

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Mão thường là người hiền lành, trung thực, ngay thẳng. Ngay từ nhỏ, con giáp này đã được lộc Trời ban nên sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Con giáp tuổi này tính tình điềm đạm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bản mệnh vẫn giữ được bình tĩnh và là người nói được, làm được.

Đúng 17 giờ chiều mai (20/8/2022), 3 con giáp có tài lộc bùng nổ, tài vận gõ cửa, tiền về túi không ngừng, của cái không ai sánh bằng - Ảnh 1
Những người cầm tinh con Mèo có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17 giờ ngày mai (20/8), người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Những người cầm tinh con Mèo có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Thần số học cho hay, người tuổi Ngọ nhờ có tầm nhìn xa trông rộng nên con giáp này sẽ tìm được cách lợi nhuận hóa đam mê của mình. Bản mệnh có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Đúng 17 giờ chiều mai (20/8/2022), 3 con giáp có tài lộc bùng nổ, tài vận gõ cửa, tiền về túi không ngừng, của cái không ai sánh bằng - Ảnh 2
Thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, Ngọ cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 17 giờ ngày 20/8 mang tới nhiều điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh của tuổi Ngọ. Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, Ngọ cần tập trung cao độ nếu không muốn lỡ mất những gì được xem là lợi thế của mình.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc trong thời gian tới từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư dả hơn trước.

Tuổi Dần

Sách tử vi - tướng số cho biết, Đúng 17 giờ thứ Bảy tuần này, Chính Tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp tuổi Hổ, tiền bạc đang theo nhau chảy vào túi con giáp này. Bản mệnh kinh doanh phát tài, buôn bán thuận lợi, thu nhập cũng theo đó mà gia tăng. Người làm công ăn lương hoàn toàn có thể yên tâm vào khoản thu nhập hiện tại.

Đúng 17 giờ chiều mai (20/8/2022), 3 con giáp có tài lộc bùng nổ, tài vận gõ cửa, tiền về túi không ngừng, của cái không ai sánh bằng - Ảnh 3
Vận trình nhờ vậy suôn sẻ nhiều bề, dù có vấp phải khó khăn gì đi chăng nữa cũng có người gánh vác, chỉ dẫn vượt một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, dưới sự che chở của Tam Hợp cục, người tuổi Dần vượng quý nhân vận, đi tới đâu cũng có người chào đón, làm gì cũng có người giúp đỡ tận tình. Vận trình nhờ vậy suôn sẻ nhiều bề, dù có vấp phải khó khăn gì đi chăng nữa cũng có người gánh vác, chỉ dẫn vượt một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Dần được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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