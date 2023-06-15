Tử vi ngày 16/6/2023: Đúng 14h, Mão gặp nhiều rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu, Thìn 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc

Ngày 16/6/2023, Tỷ Kiên xuất hiện là nguyên nhân khiến công việc của tuổi Mão có điềm báo gặp phải rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu hoặc người nào đó cố tình cản trở. Bạn dễ trở nên do dự nên cũng có thể bị nẫng tay trên nhiều cơ hội “ngon ăn”.

Ngũ hành sinh xuất nên chuyện tình cảm chẳng như ý muốn. Tuổi Mão chưa tìm được người trong mộng, chỉ biết ngậm ngùi hâm mộ hạnh phúc của người khác. Không phải bạn không có ai theo đuổi, mà do quá đào hoa, hay tán tỉnh lung tung nên sau cùng rơi vào tình cảnh “ngày lắm mối tối nằm không”.

Đây cũng là lý do chính khiến tuổi Mão không phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất. Thậm chí, bạn còn tốn thời gian xử lý sự cố do tiểu nhân gây ra, làm gì còn thời gian để làm việc mới. Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn, bạn sẽ là người chịu nhiều bất lợi nhất.

Tỷ Kiên xuất hiện là nguyên nhân khiến công việc của tuổi Mão có điềm báo gặp phải rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày Thứ Sáu 16/06/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Thìn có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi Thìn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Sáu này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Công việc làm ăn của Tuổi Thìn đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 16/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ tuy chưa thành công, nhưng luôn lạc quan và cố gắng.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Tỵ tuy chưa có nhiều thành công vang dội, nhưng bạn luôn cố gắng và nỗ lực vượt qua.

Tình cảm: Tình cảm chưa có nhiều nổi bật, thế nhưng luôn có bạn bè bên cạnh những lúc bạn cô đơn.

Tài lộc: Giải quyết những vấn đề liên quan đến tài chính rất tốt, vận may tài lộc đến bất ngờ.

Sức khoẻ: Nên tập trung vào các bữa ăn, không nên bỏ bữa khi cơ thể suy nhược.

Tỵ tuy chưa thành công, nhưng luôn lạc quan và cố gắng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.