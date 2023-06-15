Năm Quý Mão 2023: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 15/06/2023 10:23

3 con giáp sau đây 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' trong năm 2023.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn năm 2023 đó chính là tuổi Hợi. Bước sang năm mới Qúy Mão, người tuổi Hợi sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới.

Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2023, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này, tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Hợi, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Năm Quý Mão 2023: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Hợi được Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thời vận của tuổi Tỵ đến từ năm 2023, cuộc đời họ như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp 2 năm.

Người tuổi Tỵ trời phú thông minh, lại khéo léo, tinh tế, chính vì thế mà sẽ thu về lợi ích không nhỏ. Nếu họ có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2023, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu.

Năm Quý Mão 2023: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Thời vận của tuổi Tỵ đến từ năm 2023, cuộc đời họ như bước sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Dần phú quý phát tài trong năm 2023. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Năm Quý Mão 2023: 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Dần phú quý, phát tài trong năm 2023 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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