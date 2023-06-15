Tuổi Tý trong ngày Thiên Ấn xuất hiện sẽ có cơ hội thể hiện tài năng và cho mọi người thấy bạn có tầm nhìn xa trông rộng thế nào. Với sự tập trung cao độ và cả nghiêm túc, bạn nhanh chóng phát hiện ra các sự cố về chi tiết nhỏ sau đó khắc phục.

Tuy nhiên, ngũ hành Thủy Hỏa xung khắc nên chuyện tình cảm của tuổi Tý gặp phải trục trặc nhỏ. Người độc thân vì vẫn vương vấn chuyện cũ, người cũ nên chưa thoát khỏi những tổn thương trong quá khứ, đóng cửa trái tim khiến tình cảm hiện tại khó lòng phát triển được.

Trong đội nhóm, có lẽ bạn là người theo dự án sát sao nhất, bởi vậy, có những điều tưởng như thừa thãi nhưng vẫn được bạn kiên trì thực hiện bởi bạn biết rằng đó là điều cần thiết để dự án phát triển. Sự thật chứng minh bạn đã đúng, sau lần này, mọi người cũng phải nể phục bạn hơn.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý gặp phải trục trặc nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết trong ngày Thứ Sáu 16/06/2023 này, hung tinh tác động nên Tuổi Sửu rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra thay vì im lặng, Tuổi Sửu cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Phương diện sức khỏe của không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi, trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như rối loạn tâm lý hay mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường.

Sửu rất dễ bị người khác soi mói, phán xét - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 16/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần giỏi giang, làm việc có luôn có mục tiêu rõ ràng.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Dần luôn biết cách chia sẻ công việc, làm việc có kế hoạch rõ ràng.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn chịu nhiều thiệt thòi, cho đi nhiều nhưng chưa nhận lại tình cảm thỏa đáng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, ngân sách đầu tư của bạn không có nhiều, bạn biết chia nhỏ những nguồn thu hiện có.

Sức khoẻ: Thể thao giúp bạn thư giãn đầu óc và có nhiều sức khỏe làm việc.

Người tuổi Dần giỏi giang, làm việc có luôn có mục tiêu rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.