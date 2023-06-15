Tử vi ngày 16/6/2023: 2 con giáp vượng vận, 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc rủng rỉnh, riêng 1 con giáp gặp chướng ngại vật trong công việc

Tâm linh - Tử vi 15/06/2023 16:08

2 con giáp vượng vận, 'thuận buồm xuôi gió' trong mọi việc, riêng 1 con giáp gặp chướng ngại vật trong ngày 16/6/2023.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ may mắn được Tam Hội cục nhập mệnh nên vận trình ngày mới khá suôn sẻ, mọi việc diễn ra đúng như những gì bạn dự liệu. Tình duyên của con giáp này về cơ bản là êm đẹp, giữa hai người không có quá nhiều vấn đề tồn tại nên tình cảm ngày càng gắn kết, mặn nồng. 

Nay cũng là thời điểm lý tưởng để người độc thân bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ. Hơn nữa có người còn mang duyên tình tới cho bạn, nếu đã có người tâm đầu ý hợp rồi thì đừng chần chừ gì nữa kẻo cơ hội trôi qua mất nhé. 

Đường công danh sự nghiệp cũng có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và tín nhiệm vì luôn có tinh thần trách nhiệm cao, cùng với khả năng lãnh đạo tốt. Chính vì thế trong tương lai người tuổi này có thể được bồi dưỡng thành lớp lãnh đạo kế cận.

Tử vi ngày 16/6/2023: 2 con giáp vượng vận, 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc rủng rỉnh, riêng 1 con giáp gặp chướng ngại vật trong công việc - Ảnh 1
Tuổi Ngọ may mắn được Tam Hội cục nhập mệnh nên vận trình ngày mới khá suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Sáu 16/06/2023, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Mùi, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Mùi sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Mùi luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Mùi rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Mùi hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Mùi thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Tử vi ngày 16/6/2023: 2 con giáp vượng vận, 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc rủng rỉnh, riêng 1 con giáp gặp chướng ngại vật trong công việc - Ảnh 2
Vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 16/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân gặp chướng ngại vật trong công việc. 

Công việc: Hôm nay, người tuổi Thân có những cản trở nhất định trong công việc, nhưng không làm bạn lùi bước.

Tình cảm: Trong chuyện tình cảm, bạn là người ít nói, thể hiện bằng hành động là chủ yếu, giúp đối phương luôn cảm giác an toàn.

Tài lộc: Kinh doanh sinh lời tốt, thu có chính sách tiết kiệm rõ ràng.

Sức khoẻ: Thường mệt mỏi, chán nãn vì công việc không thuận lợi.

Tử vi ngày 16/6/2023: 2 con giáp vượng vận, 'thuận buồm xuôi gió', tài lộc rủng rỉnh, riêng 1 con giáp gặp chướng ngại vật trong công việc - Ảnh 3
Thân gặp chướng ngại vật trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 16/6/2023: Đúng 14h, Mão gặp nhiều rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu, Thìn 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc

Tử vi ngày 16/6/2023: Đúng 14h, Mão gặp nhiều rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu, Thìn 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc

Thìn 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, Mão gặp nhiều rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu trong ngày 16/6/2023.

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